Alpy: do końca wieku zmiany klimatu mogą spowodować ubytek aż o 80-90 proc. śniegu

Naukowcy zaznaczają, że każdego roku sezonowe zmiany w ekosystemach górskich powodują duże transfery składników odżywczych między roślinami a zbiorowiskami drobnoustrojów w glebach alpejskich. „Po wiosennych topnieniach śniegu rośliny zaczynają rosnąć i konkurować z drobnoustrojami glebowymi o składniki odżywcze, powodując w ten sposób zmianę w magazynowaniu składników odżywczych z gleby do roślin. Transfer ten odwraca się jesienią, gdy rośliny obumierają, a składniki odżywcze wracają do gleby wraz z martwymi liśćmi i korzeniami” – czytamy.

Zimą zaś śnieg działa jak koc, który pozwala mikroorganizmom funkcjonować i gromadzić odżywcze związki. Pomaga on też przetrwać roślinom. „Podczas alpejskich zim śnieg działa jak koc, który pozwala drobnoustrojom glebowym na dalsze funkcjonowanie i przechowywanie składników odżywczych w biomasie. Umożliwia on także roślinom przetrwanie mroźnych alpejskich zim” – podkreślono w badaniu.

Z obliczeń naukowców wynika, że w części Alp do końca wieku zmiany klimatu mogą spowodować ubytek aż o 80-90 procent śniegu. Roztopy mają się natomiast pojawiać się o 5-10 tygodni wcześniej, niż miało to miejsce dotychczas. „Zmniejszenie pokrywy śnieżnej to jeden z najbardziej widocznych skutków zmian klimatu w Alpach” – zauważa w badaniu profesor Michael Bahn, jeden z jego autorów. „Jego wpływ na funkcjonowanie i bioróżnorodność alpejskich ekosystemów to duży problem dla ludzi żyjących w tym regionie i nie tylko” - dodaje.

Eksperci podkreślają, że ich badania pokazują, jak połączenie różnych aspektów zmiany klimatu może zakłócać podziemne procesy ekologiczne, stanowiące podstawę wzrostu roślin w ekosystemach alpejskich. Naukowcy twierdzą, że może mieć to długoterminowe konsekwencje dla ich różnorodności biologicznej i funkcjonowania. „Zrozumienie, w jaki sposób ekosystemy reagują na wiele skutków zmiany klimatu naraz pozostaje dla nas poważnym wyzwaniem. Interakcje pomiędzy bezpośrednimi i pośrednimi czynnikami zmiany klimatu – takimi jak zmiana pokrywy śnieżnej lub mniej oczywistymi, takimi jak ekspansja roślin – mogą prowadzić do nagłych i nieoczekiwanych zmian w funkcjonowaniu ekosystemu” – podkreślają badacze.