Zdaniem ekspertów sytuacja na naszym kontynencie może stać się jeszcze gorsza – jak oceniają badacze, skutki zmian klimatu będą nasilać się nawet przy optymistycznych scenariuszach globalnego ocieplenia i będą miały one wpływ na warunki życia na całym kontynencie.

Jak pisze portal phys.org, by pomóc określić priorytety polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała pierwszą w historii europejską ocenę ryzyka klimatycznego (EUCRA).

Nie jest ona zbyt optymistyczna – wskazuje bowiem, że europejska polityka oraz działania adaptacyjne nie nadążają za szybko rosnącymi zagrożeniami. „W wielu przypadkach stopniowa adaptacja nie będzie wystarczająca, a ponieważ wiele środków mających na celu poprawę odporności na zmianę klimatu wymaga dużo czasu, konieczne mogą być pilne działania – nawet w przypadku zagrożeń, które nie są jeszcze krytyczne” – czytamy.

Naukowcy: Europa nie jest gotowa na szybko rosnące zagrożenia klimatyczne. Potrzebna zmiana myślenia

Jak zaznacza w raporcie z badania Simona Pedde z holenderskiego Wageningen University & Research – jedna z autorek dokumentu – „EUCRA to pierwsza ocena ryzyka, która potwierdza, że wszystkie kluczowe zagrożenia klimatyczne, przed którymi stoi Europa, wynikają nie tylko ze wzrostu zagrożeń klimatycznych, ale także z przygotowania społeczeństw na nie”. „Prognozy klimatyczne mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia, co może się wydarzyć. Jednak w planowaniu przyszłych działań należy wziąć pod uwagę fakt, że wiele zagrożeń osiągnęło już poziom krytyczny” – dodała. „Po co czekać na materializację przyszłych prognoz klimatycznych? Biorąc pod uwagę możliwość osiągnięcia punktów krytycznych, o których mówimy w raporcie, decydenci powinni przejść od reagowania na katastrofalne skutki występujące po poważnych powodziach lub suszach. To jest zmiana sposobu myślenia, której pilnie potrzebujemy” – oceniła.

Jak zaznaczają autorzy badania, należące do Unii Europejskiej państwa członkowskie „poczyniły znaczne postępy w zrozumieniu zagrożeń klimatycznych”. Choć podkreślono, że krajowe oceny ryzyka klimatycznego są coraz częściej wykorzystywane przy opracowywaniu polityki adaptacyjnej, to zauważono jednocześnie, że gotowość społeczeństwa jest niewystarczająca – wdrażanie polityki opóźnia się bowiem w stosunku do szybkiego wzrostu poziomu ryzyka.

„Rosnąca przepaść między ryzykiem związanym ze zmianami klimatycznymi a powolnym tempem działań adaptacyjnych jest niepokojąca. Większość polityk i planów nie jest wystarczająco jasna, jeśli chodzi o rozważanie przyszłych zagrożeń klimatycznych” – zauważa Robbert Biesbroek z Wydziału Nauk Społecznych. „Często widzimy duże ambicje polityczne mające na celu ograniczenie ryzyka, ale nierzadko nie urzeczywistniają się one, ze względu na brak politycznej woli do inwestowania czasu i zasobów w tworzenie zrównoważonej przyszłości. Dwa lata temu wraz z IPCC wskazaliśmy, że zagrożenia dla Europy są powszechne, przyspieszają i wpływają na każdy sektor i region na kontynencie. Zbliżające się wybory europejskie będą niezwykle ważne, jeśli chodzi o to, czy i w jaki sposób zostaną wdrożone zalecenia zawarte w europejskiej ocenie ryzyka klimatycznego” – dodał.