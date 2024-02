Czytaj więcej Susza Jeziora na świecie wysychają. Tracą gigantyczne ilości wody Z badania opublikowanego z czasopiśmie naukowym "Science" wynika, że ponad połowa największych jezior i zbiorników wodnych na świecie utraciła gigantyczne ilości wody.

W minionym roku przez południe Stanów Zjednoczonych przeszedł huragan Hillary, za sprawą którego – a konkretnie wiążących się z nim opadów – w obszarze Badwater Basin pojawiło się jezioro. Mimo że nie ma w tym nic dziwnego – bo co jakiś czas zdarza się to nawet w Dolinie Śmierci – naukowcy zauważają, że ten konkretny zbiornik jest czymś niezwykłym. Ich zdaniem powinien on bowiem już dawno zniknąć.

Latem 2023 roku jezioro osiągnęło długość ponad 11 kilometrów, szerokość ponad 6 kilometrów i głębokość 60 cm. NASA Earth Observatory informowała wówczas, że jest to największe od dwóch dekad jezioro, które powstało w tym miejscu.

Później – zgodnie zresztą z przewidywaniami badaczy – zaczęło się ono kurczyć. Eksperci nie spodziewali się jednak, że sześć miesięcy później zbiornik będzie nie tylko wciąż istniał, ale także, że zacznie – choć nieznacznie – się powiększać. To zdarzenie absolutnie unikalne dla Doliny Śmierci i miejsc, w których panuje podobny klimat.

Opady deszczu w Dolinie Śmierci

Jak zaznaczają badacze, ich doświadczenie wskazywało na to, że jezioro zniknie w październiku 2023 roku. W Dolinie Śmierci pojawiła się jednak rzeka atmosferyczna – płynąca w atmosferze kolumna skondensowanej pary wodnej, która stanowi źródło intensywnych opadów, gdy w końcu spotka się lądem. To niezwykłe – opady atmosferyczne nie są bowiem zazwyczaj w stanie zapewnić wody Dolinie Śmierci, gdyż panujące tam temperatury sprawiają, że woda odparowuje szybciej, niż opady jej dostarczają.