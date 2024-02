Czytaj więcej Susza Susza w Hiszpanii. Uwielbiany przez turystów region sprowadza wodę statkami W obliczu dramatycznej suszy, z którą mierzy się obecnie Katalonia, hiszpański rząd zdecydował, że do tego regionu statkami transportowana będzie woda, która ma uzupełnić niedobory. Aktywiści zajmujący się ochroną środowiska uważają, że jest to nietrafiony pomysł – ich zdaniem nie rozwiąże to bowiem na dłuższą metę problemu związanego z gospodarką wodną w Katalonii.

Średnia temperatura powietrza na świecie osiągnęła 0,70 stopnia powyżej średniej z lat 1991-2020. Do tego doszedł jeszcze deficyt opadów, który w niektórych regionach utrzymuje się miesiącami, a nawet latami.

Szczególnie trudna sytuacja jest między innymi w Hiszpanii. W związku z najgorszą w historii suszą, władze Katalonii na początku lutego zdecydowały o ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego w regionie. Służby hydrologiczne oceniły, że opady atmosferyczne utrzymują się poniżej średniej od trzech lat, a poziom w zbiorniki z wodą spadł do zaledwie 16 proc. ich pojemności. By poradzić sobie z trudną sytuacją, władze Hiszpanii podjęły rozmaite działania – zdecydowały między innymi, że statki będą transportować do Katalonii odsoloną wodę, by uzupełnić malejące zapasy na miejscu.

Wprowadzono także szereg ograniczeń dotyczących korzystania z wody. Zakazano między innymi mycia samochodów, napełniania basenów i fontann oraz korzystania z pryszniców na plażach. Ograniczono także zużycie wody do 200 litrów dziennie na mieszkańca. Jak oszacowano, ograniczenia te dotyczyć mogą ponad sześciu milionów mieszkańców Katalonii w 200 miastach – z Barceloną na czele.

Eksperci Copernicus Climate Change Service (C3S) podkreślają, że problemy mogą wystąpić także w południowym regionie Pirenejów Wschodnich. W części regionu panuje tam – jak twierdzą eksperci – „bardzo niepokojący” poziom wód gruntowych, stanowiących główne źródło wody pitnej.

Z niecierpliwością deszczu wyczekują także mieszkańcy Sycylii. Największa włoska wyspa zmaga się obecnie z najgorszą suszą od niemal stu lat. Rolnicy tracą plony, zwierzęta cierpią, a ekosystemy są zagrożone. Tam także wprowadzono ograniczenia związane z korzystaniem z wody.