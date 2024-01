Żrąca piana zamiast wody w rzece. Katastrofa ekologiczna w Brazylii

Kwas sulfonowy jest substancją, którą wykorzystuje się do produkcji detergentów oraz domowych środków czystości. Może powodować ona poważne szkody dla ludzkiego zdrowia – jest między innymi drażniąca dla oczu oraz skóry. Jak pisze BBC, niebezpieczna ciecz dostała się w poniedziałek do brazylijskiej rzeki Rio Seco w mieście Joinville. Do incydentu doszło podczas wypadku cysterny.

Brazylia: Wyciek żrącego kwasu do rzek

Do wycieku doszło, podczas wypadku cysterny przewożącej żrącą substancję. Pojazd przewrócił się w rejonie Serra Dona Francisca. W związku z tym, że szkodliwy kwas zaczął przedostawać się z Rio Seco do rzeki Cubatao do Norte, zaopatrującej w wodę 75 proc. mieszkańców Joinville – głównego miasta stanu Santa Catarina – lokalne władze ogłosiły w poniedziałek stan wyjątkowy.

By zapobiec spożyciu skażonej wody, zamknięto stację uzdatniania, która doprowadzała wodę pitną do dziesiątek dzielnic. Na portalu X znaleźć można nagrania z Joinville, na których widać mieszkańców miasta stojących w kolejkach po wodę butelkowaną.