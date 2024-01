Decyzję azerskich władz krytycznie komentowali przedstawiciele organizacji pozarządowych. Jak zauważyła Myriam Douo, aktywistka z organizacji Oil Change International, dywersyfikacja miksu energetycznego bez wdrażania planu odejścia od ropy i gazu jest nieskuteczna.

26 stycznia azerskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało na platformie X (dawny Twitter) oświadczenie z okazji pierwszego w historii Międzynarodowego Dnia Czystej Energii, w którym podkreślono „niezachwiane” zaangażowanie kraju „w bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich”. Czy za tak zdecydowaną deklaracją pójdą dalsze działania na rzecz transformacji energetycznej?

Azerbejdżan planuje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o ponad 30 proc. w stosunku do poziomów z roku 1990 i o 40 proc. do roku 2050. Choć potencjał energii odnawialnej kraju spory, udział czystej energii w azerskim miksie energetycznym jest zaledwie kilkuprocentowy. Do końca dekady ma jednak sięgnąć aż 30 proc., a kraj zapowiada dynamiczny rozwój swoich mocy produkcyjnych w zakresie energii słonecznej, wiatrowej i wodnej.

Sprawiedliwa transformacja energetyczna leży w interesie Azerbejdżanu, który ogrzewa się szybciej niż wynosi średnia światowa. Eksperci szacują, że wraz z upływem lat kraj będzie narażony na coraz większe pustynnienie, częstsze i bardziej dotkliwe susze oraz mniejsze plony rolne. Mimo że rolnictwo generuje jedynie 7 proc. krajowego PKB, sektor zatrudnia co trzeciego mieszkania kraju.