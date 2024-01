Groźne powodzie dotknęły również Niemcy, którym na pomoc w walce ze skutkami ulewnych deszczy przybyli wolontariusze z Francji. Szczególnie dotknięte powodzią zostały regiony Saksonia-Anhalt, Turyngia i Dolna Saksonia. Alarm powodziowy ogłoszono też we Francji, a w Bretanii i Nord-Pas-de-Calais ostrzegano przed możliwym zagrożeniem życia. Północ kraju ucierpiała najmocniej – do 4 stycznia uszkodzonych w wyniku powodzi było tam co najmniej 1299 domów, konieczna była też ewakuacja co najmniej 371 osób.

Ewakuacja mieszkańców z podtopionych domów w mieście Saint-Omer na północy Francji. AFP PHOTO / HO / SECURITE CIVILE

Z czego wynika tak ekstremalny początek stycznia w Europie? W regionie Bałtyku pojawił się silny wyż, któremu zawdzięczamy słoneczną pogodę, ale i ochładzanie powietrza. Dodatkowy efekt „chłodzący” zapewnia też niż znad Rosji, w której również panują arktyczne mrozy.

Z kolei ulewy i podtopienia w zachodniej Europie to skutek działania burzy Henk, obszaru niskiego ciśnienia, który przyniósł intensywne opady między innymi w Wielkiej Brytanii, Danii, Niemczech czy Francji. Najpoważniejsza sytuacja jest w tych dwóch ostatnich krajach, we wschodnich Niemczech nakazano mieszkańcom ewakuację, we Francji z kolei ogłoszono stan klęski żywiołowej w blisko 250 gminach. Z kolei najbadziej ekstremalna pogoda w ostatnich dniach utrzymywała się w Danii. W północno-wschodniej części kraju panował mróz i padał śnieg, w południowo-zachodniej – intensywnie padał deszcz, a temperatura utrzymywała się powyżej zera.

Ekstremalne zjawiska pogodowe pojawiły się po roku, który został uznany za najcieplejszy w historii. Na sytuację z całą pewnością ma wpływ rosnąca temperatura na świecie, wraz z którą opady deszczu w niektórych regionach będą coraz częstsze i bardziej intensywne, co może prowadzić do występowania powodzi. Pogłębiający się kryzys klimatyczny skutkuje również bardziej intensywnym topnieniem lodowców, które wpływa na wzrost poziomu morza. Nie bez wpływu pozostaje również obecność zjawiska El Nino, które przyczynia się do wzrostu temperatury oceanów, powodując większe parowanie, a w konsekwencji również więcej opadów.