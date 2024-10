W 2021 roku Unia Europejska zadeklarowała miliard euro i rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania wylesianiu. Prezydent USA Joe Biden ogłosił wówczas, że zwróci się do Kongresu o przyznanie dziewięciu miliardów dolarów do 2030 roku. Ówczesny brytyjski premier Boris Johnson nazwał zaś porozumienie w sprawie wylesiania „kluczowym dla dobra wspólnego”, jakim jest ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza, co jest najambitniejszym celem porozumienia paryskiego.

Lasy są kluczowe w walce ze zmianami klimatycznymi. Mogą one zaabsorbować jedną trzecią dwutlenku węgla wydzielanego przez człowieka do atmosfery. Szczególnie istotne są lasy tropikalne – w przeciwieństwie do lasów zachodnich, tracących liście i zdolność do zatrzymywania dwutlenku węgla, zachowują one tę możliwość przez cały rok.