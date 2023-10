Lasy będą nadal płonąć w piecach elektrowni. Drewno jako OZE

- Zamiast pogłębiać negatywne konsekwencje spalania biomasy drzewnej w energetyce Polska ma szansę, aby dać przykład innym państwom europejskim jak dojrzale podejść do transformacji energetycznej. Miliardy, które wciąż dopłacamy do rozwoju sektora bioenergetyki, mogłyby zostać przekierowane na wsparcie prawdziwie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Pamiętajmy, że cele OZE nie mają być wypełnione tylko na papierze, lecz mają przybliżyć nas do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Spalanie biomasy drzewnej nam w tym nie pomoże, lecz zaszkodzi - podkreśla Aleksandra Wolska.

Nowa dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a Państwa Członkowskie rozpoczną jej wdrażanie w przepisach krajowych.