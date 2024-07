Wyniki badania wskazują między innymi, że próbki zbadane przez Centrum Technologii Wody w Karlsruhe w Niemczech wykazały obecność TFA w aż 34 z 36 próbek wody kranowej oraz w 12 z 19 próbek butelkowanych wód mineralnych i źródlanych. To niezwykle dużo – zaznaczają badacze.

Wartości TFA w wodzie wodociągowej wahały się zaś od „niewykrywalnych” do 4100 nanogramów na litr, przy średniej wynoszącej 740 ng/l. W wodach mineralnych i źródlanych wartości TFA wahały się natomiast od „niewykrywalnych” do 3200 ng/l, przy średniej 278 ng/l. PAN Europe zaznacza, że to bardzo duże poziomy zanieczyszczenia. Jak zaznaczają naukowcy, popierają stanowisko Holenderskiego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska, który jest za tym, by ustalić dopuszczalną normę na poziomie 2200 ng/l. Tymczasem badania wskazują na to, że próg ten został przekroczony już między innymi w wodzie pitnej z Austrii (4100 ng/L). Woda z Paryża jest zaś niezwykle blisko progu – woda z kranu zawierała tam 2100 ng/L TFA.

Jak czytamy w raporcie z badania, wykryte poziomy TFA wahały się od 370 ng/l do 3300 ng/l. „Poziomy TFA stwierdzone w wodach powierzchniowych i gruntowych stanowią największe znane skażenie wody na całym obszarze przez substancję chemiczną wytworzoną przez człowieka” – zaznaczają naukowcy. „Pestycydy PFAS wydają się być główną przyczyną skażenia wody” – dodają.

Czytaj więcej Technologie Naukowcy odkryli, jak usuwać „wieczne chemikalia”. Zaskakujące rozwiązanie z USA Takie wyjątkowo szkodliwe chemikalia, czyli PFAS, są już wszechobecne w środowisku. Zanieczyszczają wody gruntowe i dostają się do naszych organizmów. Naukowcy odkryli, że wiążą się one z wyższym ryzykiem niektórych nowotworów i innych schorzeń.

Skażenie „wiecznymi chemikaliami” wód w Europie

Badacze stwierdzili, że skala skażenia jest „szokująca”. „Jest to wynik niepowodzeń politycznych na wielu poziomach. Obecnie potrzebne są szybkie i zdecydowane działania (…) TFA powinien być traktowany jako substancja priorytetowa – należy monitorować związaną z nim sytuację i ograniczać wartości dopuszczalne dla TFA” – grzmią naukowcy.

Europejski Komitet Techniczny ds. Fluorowęglowodorów, który reprezentuje przemysł F-gazowy i chemiczny, twierdzi, że TFA występuje naturalnie w dużych ilościach w środowisku. Te twierdzenia zostały jednak zakwestionowane przez naukowców. Badania arktycznych rdzeni lodowych pokazują bowiem, że poziomy TFA gwałtownie rosną, odkąd F-gazy zastąpiły CFC w latach 90-tych.