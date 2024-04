Leśnicy rozdadzą milion darmowych sadzonek. Gdzie można je odebrać?

Leśnicy rozdają sadzonki za darmo. Jak podkreślają Lasy Państwowe, po odbiór drzewek warto przyjść z własnym opakowaniem. Powinno ono odpowiednio zabezpieczyć korzenie drzewek przed wysuszeniem. „Drzewka można przechować przez kilka dni przed wysadzeniem, układając płasko na gruncie i przesypując korzenie wilgotnym piaskiem” - czytamy.

Jak posadzić drzewo? Lasy Państwowe

Akcja, która ma zachęcić społeczeństwo do posadzenia drzewek oraz ich pielęgnacji, cieszy się niezwykłą popularnością wśród społeczeństwa – w jej ostatnich edycjach rozdano około milion sadzonek.

Czytaj więcej Lasy Kryzys klimatyczny zagraża miejskim drzewom Według badania ponad 1000 gatunków rosnących w miastach drzew, takich jak dęby, klony, topole, wiązy, sosny i kasztany, są zagrożone przez ocieplający się klimat.

Akcja #sadziMY – korzyść dla społeczeństwa i dla klimatu

Jak podkreśla dyrektor generalny Lasów Państwowych Witold Koss, "praca, a często i życie leśników, są nieodzownie związane z drzewami”. „To my inicjujemy naturalne odnowienia nowego pokolenia lasu, sadzimy, pielęgnujemy i dbamy o drzewa. By zachęcić obywateli do udziału we wspólnej akcji sadzenia drzew, udostępnimy milion sadzonek rodzimych gatunków. To ważne, aby przy okazji edukować, że te gatunki nie zaburzają bezpieczeństwa ekosystemów” – mówi.