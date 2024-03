Zdaniem badaczy z amerykańskiego Uniwersytetu Purdue w stanie Indiana, gotowanie na kuchence gazowej może być pod pewnymi względami bardziej szkodliwe niż wdychanie spalin samochodowych. Dlaczego? Tego typu sprzęt kuchenny emituje bowiem większą liczbę nanocząsteczek. A te potencjalnie zwiększać mogą między innymi ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Na zanieczyszczenia emitowane przez kuchenki gazowe szczególnie narażone są dzieci.

Kuchenki gazowe szkodliwe bardziej niż spaliny samochodowe

Badanie, które opublikowane zostało w czasopiśmie naukowym „PNAS Nexus” skupiało się na nanocząsteczkach unoszących się w powietrzu, których średnica wynosi 1–3 nanometrów. To wielkość, która bez problemu pozwala im głęboko penetrować układ oddechowy, a także przedostawać się do innych narządów w ciele człowieka.

Naukowcy wykazali między innymi, że nanocząsteczki szczególnie negatywnie wpływać mogą na zdrowie dzieci. Eksperci zauważają, że podnoszą one między innymi ryzyko zachorowania na astmę oraz inne choroby układu oddechowego.

Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi do kontroli jakości powietrza, badacze byli w stanie zmierzyć nanocząsteczki z dokładnością do jednego nanometra. Badania odbyły się w małym domu, nazywanym przez badaczy Laboratorium Purdue Zero Energy Design Guidance for Engineers (zEDGE). Choć miejsce to ma wszystkie cechy typowego domu, to jest ono dodatkowe wyposażone w czujniki umożliwiające dokładne monitorowanie wpływu codziennych czynności na jakość powietrza.