Szwajcaria chce rozpocząć debatę pod patronatem ONZ na temat kontrowersyjnych technologii, które mogłyby zmniejszyć ilość światła słonecznego docierającego na Ziemię. To miałoby pomóc osłabić zmiany klimatu. Eksperci przestrzegają, że to ryzykowna droga w nieznane. „Nawet pozornie niewinne rozmowy na ten temat mogą prowadzić do wdrożenia tej technologii” – ostrzegają.