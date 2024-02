Europejskie Drzewo Roku 2024: 200-letni buk z Dolnego Śląska walczy o zwycięstwo

Buk Serce Ogrodu jest laureatem konkursu Klubu Gaja na Drzewo Roku – otrzymał on 6643 głosy internautów, co sprawiło, że dostał się on do tegorocznego konkursu europejskiego.

Czytaj więcej Lasy Europejski Drzewo Roku. Polski dąb zwycięzcą. Rosnące na skraju Puszczy Białowieskiej wiekowe drzewo wygrało plebiscyt zdobywając niemal 180 tysięcy głosów.

Kontrkandydatami reprezentanta Polski w konkursie są między innymi jeden z największych cedrów w Belgii, 400-letnia morwa biała z Chorwacji, 110-letnia grusza z Czech oraz ukraiński dąb Milenijny, będący najstarszym drzewem na Ziemi Lwowskiej. Na liście nominowanych znaleźć można też jednak drzewa z Estonii, Francji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niderlandów, Portugalii, Słowacji, Wielkiej Brytanii oraz z Włoch.

Zwycięzca wyłoniony zostanie spośród 15 drzew, które wygrały w konkursach krajowych. Swoje głosy Europejczycy oddawać mogą do 22 lutego do godz. 16.00 na stronie www.treeoftheyear.org/vote. Obecnie polski buk prowadzi – dotychczas zdobył najwięcej głosów. Sytuacja może jednak jeszcze ulec zmianie.

Europejskie Drzewo Roku: polskie drzewa wyróżnione

Zwycięzcę tegorocznego konkursu na Europejskie Drzewo Roku poznamy już 20 marca, podczas ceremonii rozdania statuetek Drzewa Roku 2024, która odbędzie się w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Konkurs organizowany jest jest przez Environmental Partnership Association (EPA) z siedzibą w stolicy Belgii. W Polsce konkurs organizuje zaś powstały na przełomie lat 80. i 90 Klub Gaja, angażujący się między innymi w obronę przyrody i praw zwierząt.