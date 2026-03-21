Zmiany klimatu zagrażają rynkowi nieruchomości w Europie. „Rośnie ryzyko”

Rosnąca popularność inwestycji w nieruchomości na południu Europy to dla Polaków szansa na skorzystanie z cieplejszej i bardziej słonecznej pogody niż w kraju. Eksperci zwracają jednak uwagę, że pod uwagę warto wziąć również postępujące zmiany klimatu i związane z nimi ekstremalne wydarzenia pogodowe w tym regionie.

Publikacja: 21.03.2026 12:17

Aleksandra Bełdowicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpływają na rosnące zainteresowanie inwestycjami w nieruchomości w krajach Europy Południowej?
  • Jakie fundamentalne zagrożenia klimatyczne zagrażają rynkowi nieruchomości w tym regionie?
  • Jakie konkretne ekstremalne zjawiska pogodowe odnotowano na obszarze Morza Śródziemnego i jakie niosły za sobą skutki?
  • W jaki sposób naukowcy wiążą te zdarzenia z postępującymi zmianami klimatu i ich intensywnością?
  • Jakie są przewidywane implikacje zmian klimatu dla wartości i użytkowania nieruchomości w tym obszarze?
  • W jaki sposób ewoluuje ocena ryzyka inwestycyjnego w sektorze nieruchomości w obliczu nowych wyzwań klimatycznych?

W ciągu ostatnich lat wzrosło zainteresowanie Polaków zakupem nieruchomości w krajach takich jak Hiszpania, Portugalia czy Maroko. Największą popularnością cieszy się Hiszpania, zgodnie z raportem Registradores de España, w ubiegłym roku Polacy kupili w tym kraju ponad 4 tys. domów i apartamentów.

Udział Polaków w hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych wynosi 4,26 proc., co uplasowało nas w pierwszej dziesiątce obcokrajowców. Wśród głównych motywacji do zakupu nieruchomości w Hiszpanii hiszpański dziennik ekonomiczny "Expansion" wymienia bezpieczeństwo.

Tymczasem naukowcy ostrzegają, że region coraz bardziej cierpi z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych, wynikających z pogłębiającego się kryzysu klimatycznego.

Nieruchomości w Hiszpanii. Eksperci klimatyczni ostrzegają

Od 16 stycznia zachodnią część Morza Śródziemnego nawiedziło aż 9 burz, a najsilniej ucierpiały Hiszpania, Portugalia i Maroko. Hiszpania zmagała się z powodziami oraz rozległymi uszkodzeniami infrastruktury, w wyniku których ponad 12,4 tys. osób było zmuszonych do ewakuacji. Łącznie w wyniku tych zdarzeń ucierpiało 115 tys. osób w 19 wioskach w Sierra de Cádiz, na pomoc ruszył rząd hiszpański, przeznaczając ponad 7 miliardów euro na pomoc, a kolejny 1,78 miliarda euro przekazał rząd regionu Andaluzji.

W Portugalii 6 osób zginęło w wyniku sztormu Kristin, a milion osób ucierpiał w wyniku awarii prądu i szkód budowlanych. Kwota, którą portugalski rząd obiecał wesprzeć poszkodowanych, wyniosła 3,5 mld euro. W północnej części Maroka powodzie doprowadziły do 43 zgonów i zmusiły do przesiedlenia 300 tys. osób. Władze kraju zdecydowały o uruchomieniu planu naprawczego o wartości 280 milionów euro.

Jak szacują naukowcy z World Weather Attribution, bez wzrostu globalnej temperatury o 1,3°C, dni z opadami deszczu w regionie Morza Śródziemnego byłyby o jedną trzecią mniej intensywne. Oceniają również, że emisje dwutlenku węgla odpowiadają za 11 proc. wzrostu intensywności opadów deszczu w niektórych regionach Hiszpanii i Portugalii. 

Region zmaga się również z intensywnymi pożarami lasów. W lecie ubiegłego roku w Hiszpanii i Portugalii spłonęło pół miliona hektarów lasów. Naukowcy z Imperial College of London ocenili, że wybuch pożarów był aż 40 razy bardziej prawdopodobny z powodu zmian klimatu, a ich intensywność o 30 proc. większa. Najnowsze badanie opublikowane na łamach czasopisma „Science”, we współpracy z Poczdamskim Instytutem Badań nad Wpływem Klimatu wykazało, że do 2100 r. płonąć może ponad 200 000 hektarów europejskich lasów rocznie.

Rośnie ryzyko dla rynku nieruchomości w Hiszpanii

Jak przyznaje dr Michał Marosz, klimatolog, z DataCraft LAB-u Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego, nasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe przypominają o tym, że „zmiana klimatu to nie tylko wzrost wartości temperatury powietrza wzmacniający pozytywne odczucia”.

 – Sezon zimowy w klimacie śródziemnomorskim charakteryzują najwyższe w przebiegu rocznym sumy opadów, jednak ostatnie tygodnie pokazały, że „gwałtowna” i niebezpieczna dla ludzi i infrastruktury pogoda, nie powinna być kojarzona jedynie z sezonem letnim i np. ekstremalnie wysokimi wartościami temperatury powietrza i powodziami błyskawicznymi generowanymi przez ulewne deszcze. – podkreśla Marosz i dodaje, że decyzja o zakupie nieruchomości w regionie powinna być dobrze przemyślana.

– W Hiszpanii rośnie ryzyko fizyczne dla nieruchomości z dwóch stron: częstszych upałów i suszy oraz epizodów bardzo intensywnych opadów prowadzących do powodzi błyskawicznych.  Lokalizacja i typ budynku będą coraz wyżej „wyceniane” przez rynek i ubezpieczycieli. Z perspektywy komfortu i kosztów utrzymania, przewagę będą miały mieszkania o dobrej ochronie przed upałem (izolacja, zacienienie, wentylacja, sprawna klimatyzacja) oraz o mniejszej ekspozycji na „miejską wyspę ciepła”. Ponadto, w regionach deficytu wody rośnie znaczenie ryzyk regulacyjnych i operacyjnych (ograniczenia zużycia, koszty wody), co szczególnie dotyczy domów z ogrodami/basenami i najmu turystycznego. – mówi naukowiec.

 

