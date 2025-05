Administracja Donalda Trumpa wspiera eksport paliw kopalnych

Trump intensywnie pracuje też nad zwiększeniem eksportu amerykańskiego gazu ziemnego, znosząc ograniczenia dotyczące budowy nowych terminali eksportowych oraz wywierając presję w negocjacjach, domagając się, aby reszta świata kupowała więcej amerykańskiego gazu. Administracja Donalda Trumpa stara się również ożywić wydobycie i eksport węgla. Jednocześnie konsekwentnie zwalcza tanie, czyste i dynamicznie rozwijające się odnawialne źródła energii.

Jak oceniają eksperci, w pierwszym kwartale 2025 roku zamknięto, wstrzymano lub ograniczono projekty OZE o wartości niemal 8 mld dolarów. Donald Trump zablokował nowe projekty wiatrowe na zewnętrznym szelfie kontynentalnym oraz wycofał się z celu, zgodnie z którym do 2030 roku co drugi samochód sprzedawany w Stanach Zjednoczonych miał być pojazdem elektrycznym, wstrzymując również dotacje do nich.

Historycznie Stany Zjednoczone są w największym stopniu odpowiedzialne za kryzys klimatyczny, z uwagi na największą ilość emisji CO2, jaką wygenerowały od 1850 roku. Według danych Carbon Brief, do końca 2021 roku kraj wyemitował ponad 509 GtCO2, co stanowi 20,3 proc. globalnych emisji. Mimo to, w marcu 2025 roku administracja Trumpa zdecydowała się wycofać z Funduszu Strat i Szkód ONZ, który został utworzony dla wsparcia krajów najbardziej narażonym na ekstremalne zjawiska pogodowe, wywołane zmianą klimatu.

Trump i zmiany klimatu. Kluczowe decyzje prezydenta USA

Poza atakowaniem federalnych przepisów klimatycznych i środowiskowych, administracja Trumpa stara się również zwalczać przepisy stanowe i lokalne, których brzmienie stoi w sprzeczności z wizją prezydenta. Na celowniku znalazły się stany takie jak Nowy Jork, Vermont i Kalifornia, które egzekwują odszkodowania za szkody klimatyczne od firm paliwowych.

Trump uderza też w naukę i dostęp do informacji – rządowe strony internetowe już w styczniu ocenzurowano, usuwając wszelkie informacje dotyczące zmian klimatu. Amerykańskim naukowcom uniemożliwiono udział w spotkaniu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) w Chinach, gdzie naukowcy z państw członkowskich ONZ omawiali zarys i terminy nadchodzących flagowych raportów naukowych na temat klimatu. Odrzucono też autorów szóstego raportu National Climate Assessment, czyli najważniejszego raportu amerykańskiego rządu na temat ryzyka, skutków i reakcji na zmiany klimatu, sporządzanego co cztery lata.

Stany Zjednoczone wstrzymały też finansowanie na rzecz Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), co doprowadziło do deficytu w wysokości 22 proc. Różnicę dopłacił amerykański miliarder Michael Bloomberg. Kraj po raz pierwszy od ponad 30 lat nie wywiązał się też z zobowiązania dotyczącego zgłoszenia swoich emisji CO2. Wciąż nie wiadomo, czy Stany Zjednoczone wyślą delegację na szczyt klimatyczny ONZ COP30 w Belém w Brazylii w listopadzie. Nieobecność drugiego największego emitenta CO2 na świecie byłaby bezprecedensowym wydarzeniem.