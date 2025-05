Dane wskazują, że między kwietniem 2023 a marcem 2024 roku wyginające się z powodu wysokiej temperatury szyny spowodowały ponad 92 tys. minut opóźnień oraz odwołanie łącznie 647 połączeń.

„Wysokie temperatury na kolei mogą wywierać ogromną presję na naszą infrastrukturę” – wyjaśnia w rozmowie z BBC Lisa Angus, dyrektor ds. reakcji na warunki pogodowe w Network Rail. „W związku z coraz częstszymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi intensywnie pracujemy, by zapewnić pasażerom sprawne podróże w nadchodzących letnich miesiącach” – dodaje.

Zmiany klimatyczne w Europie

Autorzy analizy European State of the Climate podkreślają, że w 2024 roku obszar Europy, na którym dni mroźne trwały mniej niż trzy miesiące (90 dni), był największy w historii (ok. 69 proc., przy średniej 50 proc.). Odnotowano również rekordowo niską liczbę dni z co najmniej „silnym stresem zimna”. Europa mierzyła się też z ekstremalnie wysoką utratą lodu, a lodowce w Skandynawii i na Svalbardzie odnotowały najwyższe wskaźniki utraty masy w historii.

Kontynent doświadczył w ubiegłym roku również wielu ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak silne burze oraz powodzie, które doprowadziły do śmierci co najmniej 335 osób. Według raportu, szkody wyrządzone przez te zjawiska przekraczają 18 miliardów euro.