Kraj odpowiada obecnie za ponad 30 proc. globalnych emisji CO2 z paliw kopalnych. Generuje ponad dwa razy więcej emisji gazów cieplarnianych niż USA i ponad cztery razy więcej niż Indie czy UE. Aby dążyć do osiągnięcia swoich celów klimatycznych, Chiny powinny osiągnąć szczyt swoich emisji CO2 nie później niż w tym roku. Czy się to uda? Eksperci zapytani o to przez badaczy z CREA w ubiegłym roku uznali to za całkiem prawdopodobne – aż 44 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Rok wcześniej optymizm wykazało zaledwie 21 proc. respondentów.

W przywództwo klimatyczne Chin wierzy m.in. prezydent odbywającego się w listopadzie w Brazylii szczytu klimatycznego COP30, Andre Aranha Correa do Lago. Uznał on, że wkład Chin w obniżanie cen paneli słonecznych stanowi jedno z najlepszych rozwiązań na rzecz rozwoju energii odnawialnej w krajach rozwijających się. Simon Stiell, szef ds. klimatu ONZ, stwierdził, że świat „będzie potrzebował stałego przywództwa Chin”, aby osiągnąć cele klimatyczne, a minister środowiska RPA oświadczył, że Chiny „mają okazję przewodzić globalnej walce ze zmianą klimatu”. Również ekonomista Adam Tooze stwierdził, że „jeśli ma być globalny lider klimatyczny, to tylko Chiny” i w wywiadzie dla „Straits Times” zastanawiał się, czy oznacza to upadek Zachodu w „przestrzeni klimatycznej”.

W trakcie ubiegłorocznego szczytu klimatycznego COP29 w Baku Chiny były mocno zaangażowane w rozmowy, wzywając uczestników do bardziej ambitnych zobowiązań klimatycznych. Jednocześnie odmówiły uczestnictwa w Funduszu Strat i Szkód, podkreślając, że formalnie nie spełniają kryteriów, będąc gospodarką rozwijającą się. Kraj zapewnił jednak alternatywne finansowanie klimatu za pośrednictwem swojego Funduszu Współpracy Klimatycznej Południe–Południe i Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI), w ramach którego inwestuje m.in. w czystą infrastrukturę energetyczną, zielone planowanie miejskie oraz projekty przetwarzania odpadów w energię.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Center for Global Development (CGD), think tanku z siedzibą w Londynie i Waszyngtonie, od czasu wdrożenia Inicjatywy Pasa i Szlaku w 2013 r., Chiny przekazały ok. 3,8 mld dol. rocznie na finansowanie klimatu dla krajów rozwijających się. Wsparcie przekazano za pośrednictwem dwustronnych, wielostronnych i regionalnych mechanizmów finansowania. Do 2021 r. udział Chin wyniósł łącznie 34,3 mld dol.

Ofiara kataklizmów

Chiny w ogromnym stopniu ponoszą konsekwencje zmian klimatu. Kraj coraz częściej doświadcza rekordowych fal upałów, zagrażających zdrowiu mieszkańców oraz prowadzące do wzrostu zapotrzebowania na energię. Według raportu z 2023 r., opublikowanego na łamach czasopisma „The Lancet”, w 2022 r. liczba zgonów związanych z falą upałów w Chinach sięgnęła 50 900, co stanowi dwukrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Regiony przybrzeżne, takie jak Guangdong i Fujian, doświadczają potężniejszych burz, powodujących szkody w infrastrukturze i rolnictwie, a główne szlaki wodne doświadczają coraz częstszych i silniejszych powodzi, które zmuszają do przesiedlenia miliony ludzi. Północna część kraju cierpi z powodu susz i poważnych niedoborów wody, Wyżyna Tybetańska traci lodowce, które zasilają duże rzeki, co zagraża bezpieczeństwu wodnemu mieszkańców okolicznych miejscowości.