Jaką wizję polityki klimatycznej ma Donald Trump?

Donald Trump już na początku swojej drugiej kadencji zapowiedział plany rozwoju projektów związanych z wydobyciem paliw kopalnych. Mówiąc o ogłoszeniu „krajowego stanu wyjątkowego w energetyce” i planach zwiększenia wysiłków USA w zakresie wydobycia paliw kopalnych, Trump potwierdził także odejście od założeń stanowiących swego rodzaju fundament dotychczasowych działań USA związanych z walką ze zmianami klimatu.

Prezydent USA potwierdził też odejście jego kraju – będącego drugim największym emitentem gazów cieplarnianych na świecie – od porozumienia paryskiego, uważanego przez wielu ekspertów za przełomowy krok w globalnej walce z ociepleniem. Porozumienie – zakładające ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych, i mające na celu ograniczenie katastrofalnych skutków zmian klimatycznych, w tym ekstremalnych zjawisk pogodowych, podnoszenia się poziomu mórz i oceanów oraz utraty bioróżnorodności – ustanowiło nowe standardy w polityce klimatycznej. Nie była to pierwsza tego typu decyzja administracji Trumpa – USA wycofały się z porozumienia paryskiego już w 2017 roku, ale decyzję tę odwrócił Joe Biden w pierwszym dniu swojej kadencji.

Jak zauważa agencja Bloomberga, Donald Trump może chcieć ożywić produkcję energii z węgla, działając podobnie, jak podczas swojej pierwszej kadencji. Opracowano wówczas plany nakazujące między innymi operatorom sieci kupowanie energii elektrycznej z upadających elektrowni węglowych i jądrowych w celu przedłużenia ich działalności. Potwierdzałyby to słowa Douga Burguma – sekretarza zasobów wewnętrznych Stanów Zjednoczonych – który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że administracja Trumpa myśli nad wznowieniem działalności zamkniętych elektrowni węglowych oraz planuje zapobiec zamykaniu kolejnych tego typu obiektów.

Elektrownie węglowe: Trump kontra Chiny

Dane amerykańskiej Agencji ds. Informacji Energetycznej (EIA) wskazują, że podczas gdy obecnie węgiel odpowiada za ok. 15 proc. produkcji energii w Stanach Zjednoczonych, jeszcze 25 lat temu było to ponad 50 proc. Do spadku produkcji energii z węgla w kraju doszło między innymi w wyniku wzrostu popularności produkcji energii z OZE i gazu ziemnego. Przyczyniły się do tego też w niemałym stopniu regulacje, które spowodowały wzrost kosztów produkcji.