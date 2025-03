Co różni politykę klimatyczną USA i Rosji? Seria podobieństw i jedna różnica

Czytaj więcej Planeta Donald Trump spłaca dług z kampanii wyborczej. Te decyzje zmienią gospodarkę USA Donald Trump w czasie swojej kampanii wyborczej nie ukrywał, że zamierza wspierać branżę paliw kopalnych. I od początku tej kadencji wywiązuje się ze swoich obietnic złożonych w zamian za wspieranie jego kandydatury.

Dwa lata później, w trakcie spotkania dotyczącego pożarów trawiących Kalifornię, uznał, że nauka nie zna odpowiedzi na kwestie związane ze zmianami klimatu, i przekonywał, że wkrótce „zacznie się ochładzać, zobaczycie”. Do tej deklaracji odnieśli się naukowcy ze Stanford University Noah Diffenbaugh, którzy podkreślili, że nie ma żadnych dowodów na to, aby klimat miał się ochłodzić, natomiast wszystko wskazuje na to, że zmiany klimatu przyczynią się do częstszych i groźniejszych pożarów w Kalifornii. W 2020 roku, wbrew doniesieniom naukowców, przekonywał, że „robi się coraz chłodniej”.

Amerykański prezydent zasłynął również z otwartej krytyki odnawialnych źródeł energii i powielania nieprawdziwych informacji na ich temat. Twierdził m.in., że turbiny wiatrowe powodują powszechne przerwy w dostawie prądu, że drastycznie obniżają wartość nieruchomości, w pobliżu której się znajdują, że są bardzo niestabilnym źródłem energii oraz że powodują raka. Z kolei energię słoneczną określił jako „bardzo drogą”, choć jej koszt w ciągu ostatniej dekady spadł o ponad 80 proc.

Zarówno prezydent Rosji, jak i Stanów Zjednoczonych, mówiąc o klimacie, najczęściej wspominają o nim w kontekście gospodarki i choć rozwój ekonomiczny może iść w parze z troską o środowisko, ze strony obu krajów nie widać chęci pogodzenia tych kwestii.

Podobne podejście do klimatu obu przywódców znajduje odzwierciedlenie w podejmowanych przez nich decyzjach dotyczących energetyki. Pomimo szeregu badań i analiz, jasno potwierdzających, że świat musi odejść od wykorzystywania paliw kopalnych, aby uniknąć najgorszych scenariuszy kryzysu klimatycznego, zarówno Rosja, jak i Stany Zjednoczone zdecydowanie przedkładają ropę, gaz oraz węgiel nad czystsze źródła energii. Oba kraje zajmują miejsce w czołówce największych światowych emitentów – Rosja na czwartym miejscu, a Stany Zjednoczone na drugim, tuż za Chinami.

Ropa i gaz: surowce, które znów stały się kluczowe

Gospodarki USA i Rosji w dużym stopniu polegają na paliwach kopalnych – w przypadku Stanów Zjednoczonych przemysł naftowy i gazowy odpowiada za niemal 8 proc. PKB i ponad 10 mln miejsc pracy. Kraj ma jednak ogromny potencjał rozwoju czystej energii – w 2023 roku ten sektor zatrudniał niemal 3,5 mln osób, a 59 proc. wszystkich nowych miejsc pracy w tym samym roku stworzono właśnie w tym sektorze