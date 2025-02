Nieco wcześniej ze stanowiska odszedł także Luiz Amaral – dotychczasowy dyrektor generalny SBTi. Jego miejsce wkrótce – bo w drugim kwartale 2025 roku – ma zająć David Kennedy, obecnie partner w EY. Osoba bliska SBTi wskazała, że Kennedy „oceni skalę organizacji oraz jej potencjalnych nowych darczyńców”.

Fundusz Jeffa Bezosa od lat jest jednym z głównych sponsorów inicjatyw klimatycznych, w tym Światowego Instytutu Zasobów (WRI), którego Steer był wcześniej szefem. Organizacja odniosła się do decyzji Bezosa ws. SBTi i zapowiedziała, że będzie kontynuować z SBTi współpracę w ramach standardowych działań. „Świat staje na głowie. Próbujemy zrozumieć, co to oznacza dla finansowania działań klimatycznych” – powiedziała osoba bliska organizacji.

Fundacje klimatyczne coraz częściej polegają na grantach od miliarderów technologicznych. Jednocześnie ich działania spotykają się jednak z rosnącą presją polityczną. Jak podkreślał Steer, w wielu organizacjach ekologicznych nadal panuje „silna niechęć wobec kapitalizmu”, w tym opór wobec wykorzystania rynków węglowych jako narzędzia walki ze zmianami klimatu.

„Financial Times” zauważa, że decyzja Funduszu Bezosa może wpłynąć na dalsze kierunki finansowania projektów proklimatycznych. A to niepokojące – w obliczu niepewności politycznej i zmieniających się priorytetów, organizacje ekologiczne będą musiały bowiem szukać nowych źródeł finansowania, aby kontynuować swoje działania.