Hiszpania wprowadza „urlopy klimatyczne”. Inne kraje UE pójdą jej śladem?

Jak zauważył minister gospodarki Hiszpanii Carlos Cuerpo, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zapobiegawcze, koszty związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi – będącymi m.in. skutkiem zmian klimatu – mogą się podwoić do 2050 roku.

Władze Hiszpanii poinformowały także, że przeznaczą dodatkowe 2,3 miliarda euro na pomoc dla ofiar powodzi. Decyzja władz kraju nie spodobała się wszystkim i budzi niemałe kontrowersje – hiszpańska opozycja zaznacza bowiem, że koalicja rządząca wykorzystuje tragiczną powódź, by się promować.

Czytaj więcej Klimat i ludzie Większość Polaków uważa anomalie pogodowe za poważne zagrożenie. Czego się obawiamy? 77 proc. ankietowanych Polek i Polaków postrzega anomalie pogodowe – będące m.in. skutkiem zmian klimatu – jako poważne zagrożenie dla życia obecnych i przyszłych pokoleń. 78 proc. respondentów jest zaś zdania, że działań naprawczych powinien się podjąć każdy z nas – wynika z badania Autopay "Postawy ekologiczne Polek i Polaków 2024".

Anomalie pogodowe są coraz częstsze. Eksperci: To skutki zmian klimatu

W niektórych częściach Walencji – takich jak miasta Turis, Chiva czy Bunol – w październiku odnotowano ponad 400 mm opadów deszczu, co skłoniło państwową agencję meteorologiczną AEMET do ogłoszenia czerwonego alarmu. Został on obniżony do pomarańczowego, gdy opady deszczu ustąpiły. Sytuacja wciąż jednak była trudna. Powodzie wystąpiły również w innych częściach kraju, w tym w regionie Andaluzji na południu Hiszpanii.

Skutki powodzi w Hiszpanii były najtragiczniejsze w Europie od 2021 roku, gdy w Niemczech zginęło co najmniej 185 osób – spowodowały one bowiem śmierć ponad 220 osób. Była to prawdopodobnie najgorsza powódź we współczesnej historii kraju.

Kończący się rok 2024 przyniósł nasilenie skutków gwałtownych warunków pogodowych. Przez cały rok mówiło się o rozmaitych anomaliach pogodowych – m.in. huraganach w USA, supertajfunie w Azji, pożarach w Chile czy właśnie powodzi w Hiszpanii. A prognozy nie są zbyt optymistyczne – Światowa Organizacja Meteorologiczna przewiduje bowiem, że kolejny rok z rzędu będziemy mieli do czynienia z najgorętszym w historii rokiem. To efekt serii wyjątkowo wysokich miesięcznych średnich temperatur na świecie.