„Jesteśmy zdruzgotani i zszokowani. Ta brutalna decyzja podjęta została na dwa miesiące przed planowanym otwarciem. Mieliśmy nadzieję, że stanie się inaczej. Powiedzieliśmy, że dajemy zielone światło, żeby ruszyć z sezonem” – powiedziała w rozmowie z telewizją France 3 Lauranne Vincent, właścicielka lokalnego sklepu sportowego. „Zostaliśmy całkowicie pozostawieni w potrzebie. Mamy do spłacenia kredyty. Kto je spłaci? Nasze życie zostało zrujnowane” – dodała Frédérique Laurence, właścicielka sklepu spożywczego.

środki narciarskie zagrożone z powodu zmian klimatycznych. Brakuje śniegu i pieniędzy

W ostatnich sezonach ośrodek Alpe du Grand Serre mierzył się z problemami – brak śniegu sprawił między innymi, że stoki otwierano później niż w poprzednich latach. Zdarzało się też, że trzeba było je zamykać w trakcie sezonu, a to zniechęcało turystów. Alpe du Grand Serre cierpiał również z powodu starzejącej się infrastruktury.

Od 2021 roku władze lokalne wydały prawie trzy miliony euro na projekt, który miał sprawić, że ośrodek będzie otwarty przez cały rok. Celem tego przedsięwzięcia było przyciągnięcie turystów. Ostatecznie okazało się jednak, że brakuje pieniędzy, by kontynuować tę inwestycję. „Nie stać nas na odnowienie umowy z firmą, która obsługuje wyciągi, ani na kontynuowanie planu dywersyfikacji” – mówi Coraline Saurat, przewodnicząca władz lokalnych.

Decyzja o zamknięciu Alpe du Grand Serre sprawiła, że wielu lokalnych przedsiębiorców zaczęło apelować do władz centralnych o zainwestowanie w zagrożone ośrodki narciarskie. „Państwo nie udziela nam żadnego konkretnego wsparcia” — zaznaczyła Coraline Saurat, która już wcześniej ostrzegała, że ​​ośrodek ma dziurę budżetową w wysokości siedmiu milionów euro. „Czy to władze lokalne muszą zarządzać tymi stacjami? To jest pytanie na dziś. Nie sądzę, żebyśmy podołali takiemu wyzwaniu” – dodała.

Ośrodek Alpe du Grand Serre położony jest na wysokości 1368 metrów. Znajduje się on około 45 minut jazdy od Grenoble i jest największą stacją narciarską w północnych Alpach, która jak dotąd została zamknięta. Otwarto go 85 lat temu – jest to drugi najstarszy ośrodek w tej części Francji.

Alpe du Grand Serre ma 55 kilometrów tras zjazdowych, trzy wyciągi krzesełkowe i dziesięć wyciągów orczykowych. „Jest tu 25 instruktorów narciarstwa, a zatem to 25 rodzin dotkniętych kryzysem. Szkoła narciarska pracuje przez całe lato, aby przygotować się do sezonu zimowego. Nagłe zamknięcie jest tragedią dla całej doliny” – wskazuje Florent Battistel, dyrektor Francuskiej Szkoły Narciarskiej (ESF) w ośrodku.