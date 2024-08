Fale upałów, brak wody i pożary: jak wygląda tegoroczne lato w Grecji?

Media informowały o co najmniej dziesięciu zgonach lub zaginięciach turystów na różnych wyspach, takich jak Kreta, Samos, Symi oraz Sikinos. Wszyscy wybrali się na piesze wycieczki w czasie wyjątkowo wysokich temperatur.

Europa ociepla się dwukrotnie szybciej niż reszta świata, a region śródziemnomorski jest szczególnie narażony na konsekwencje pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Jak wynika z raportu opublikowanego w 2022 roku przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), temperatury w Morzu Śródziemnym rosną o ok. 20 proc. szybciej niż średnia światowa. Nawet jeśli świat odejdzie niebawem całkowicie od paliw kopalnych, do 2100 roku temperatura wzrośnie tam najprawdopodobniej o 2-4°C.

Urlop w erze zmian klimatycznych

Zmiany klimatyczne wywołane działalnością człowieka mogą w ciągu kolejnych lat zmienić preferencje turystów. Według opublikowanego niedawno na łamach „Journal of Climate” badania, przeprowadzonego przez naukowców z Massachusetts Institute of Technology, w przypadku wzrostu globalnej temperatury do 2°C w stosunku do poziomów przedindustrialnych, do 2100 roku Grecja może utracić nawet 37 dni komfortowego przebywania na otwartej przestrzeni, z powodu wysokich temperatur w lecie od maja do września.

Dotychczas ten kraj całkiem dobrze radzi sobie z szeregiem nieprzyjemnych skutków zmian klimatu. Według analityków, obok Portugalii to właśnie Grecja jest jednym z najbardziej odpornych na ocieplanie się klimatu krajów regionu.

Jednym z najpoważniejszych problemów, wynikających ze wzrostu globalnej temperatury, jest zagrożenie pożarami. Oficjalny sezon pożarów rozpoczął się już z początkiem maja i potrwa do końca października. Jak prognozuje grecki premier Kyriakos Mitsotakis, tegoroczne lato „ocenia się jako szczególnie niebezpieczne” pod tym względem, co wynika między innymi z faktu, że miniona zima była wyjątkowo łagodna. Według danych z Copernicus Climate Change Service (C3S) przeanalizowanych przez zespół naukowy Narodowego Obserwatorium Aten, meteo.gr, była to najcieplejsza zima w historii Grecji, charakteryzująca się długimi okresami wysokich temperatur, znacznie przekraczającymi normy sezonowe.