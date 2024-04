W marcu 2023 roku ponad dwa tysiące seniorek pozwało szwajcarski rząd do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Powód? Kobiety twierdziły, że krajowa polityka klimatyczna sprawia, że ich zdrowie i życie jest zagrożone. ETPC orzekł już w tej sprawie – uznał Szwajcarię za winną złamania konwencji praw człowieka poprzez brak działań na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.

Sąd: Szwajcaria winna złamania praw człowieka. Powód? Brak działań na rzecz walki ze zmianami klimatu

W ubiegłym roku Stowarzyszenie Swiss Senior Women for Climate Protection – zrzeszające kobiety, które mają średnio 73 lata – pozwało szwajcarski rząd. Jego członkinie podkreślały, że polityka szwajcarskich władz w kwestii zmian klimatu jest niewystarczająca, przez co zagraża ich prawom człowieka, zdrowiu, a nawet życiu. W sądzie kobiety przedstawiły miedzy innymi dokumentację medyczną, która miała być na to dowodem. Celem kobiet, które złożyły pozew, było to, by ETPC nakazał rządowi Szwajcarii podjąć bardziej efektywne działania związane między innymi z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.

Jak podaje agencja Reutera, we wtorek ETPC przyznał rację pozywającym – stwierdził, że niespełnienie przez Szwajcarię celów redukcji gazów cieplarnianych stanowiło złamanie praw człowieka. Orzeczenie to – od którego nie można się odwołać – może zmusić rząd Szwajcarii do intensywniejszych działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Rząd będzie musiał być może między innymi zmienić swoje cele w sferze redukcji emisji – tak, by były zgodne one z paryskim porozumieniem klimatycznym.

Decyzja, którą podjął ETPC w sprawie seniorek może stanowić dla sądów precedens wobec rosnącej liczby spraw, które związane są ze zmianami klimatycznymi. Eksperci twierdzą, że może otworzyć ona furtkę dla wielu podobnych procesów sądowych w innych krajach – nie tylko europejskich.