Czytaj więcej Planeta Zagrożenia związane ze zmianami klimatu uderzą w Europę. Nie jesteśmy gotowi Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała pierwszą w historii europejską ocenę ryzyka klimatycznego (EUCRA). Nie jest ona optymistyczna – wskazuje bowiem, że podejmowane w Europie działania adaptacyjne nie nadążają za szybko rosnącymi zagrożeniami związanymi ze zmianą klimatu.

Ustawa może podwoić tempo postępów Stanów Zjednoczonych w kwestiach klimatycznych i ograniczyć krajowe emisje CO2 o 43-48 proc. do 2035 roku w stosunku do poziomu z roku 2005. To wciąż nieco mniej niż wynika z zobowiązania kraju do redukcji emisji o połowę, warto jednak przypomnieć, że Stany Zjednoczone zajmują drugie miejsce na świecie pod względem ilości generowanych emisji CO2, ustępując jedyne Chinom.

Choć ustawa o redukcji inflacji nie gwarantuje realizacji klimatycznych zobowiązań USA, z pewnością ustawia go na właściwej ścieżce. Jednocześnie jednak to za kadencji Joe Bidena Stany Zjednoczone stały się największym na świecie producentem ropy i gazu oraz największym eksporterem gazu ziemnego.

Dla porównania, poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, doprowadził do wystąpienia kraju z porozumienia paryskiego. Trump w czasie swojej kadencji doprowadził również do wycofania 125 przepisów i polityk środowiskowych, wyjaśniając, że szkodą funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Teraz obiecuje, że jeśli wygra, zlikwiduje dotacje na energię odnawialną oraz pojazdy elektryczne, zwiększy krajową produkcję paliw kopalnych i złagodzi przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Indie i Indonezja: uzależnieni od węgla

Indie są trzecim co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych na świecie, choć emisje per capita plasują je znacznie niżej.

W ciągu ostatnich pięciu lat kraj intensywnie rozwinął swoje moce energii odnawialnej – moc elektrowni wiatrowych i słonecznych wzrosła niemal dwukrotnie, osiągając 135 GW. Zdecydowanie największą rolę w krajowym miksie energetycznym odgrywa jednak węgiel, który generuje w Indiach 75 proc. energii.