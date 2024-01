Opublikowany we wtorek raport wskazuje, że obecnie zaprzeczający zmianom klimatu starają się przekonać innych do swojego zdania zupełnie inaczej niż wcześniej. Kwestionują oni naukę i rozwiązania mające na celu walkę ze skutkami zmiany klimatu. W 2018 roku taka narracja pojawiała się w 35 proc. filmów, które poświęcone były zaprzeczaniu zmianom klimatu. Obecnie takie materiały stanowią zdecydowaną większość, bo 70 proc. Z czego wynika ta zmiana? ”Dowody naukowe są obecnie bardziej akceptowane i trudne do podważenia, zatem ci, którzy chcą przekonać ludzi do zaprzeczania zmianom klimatycznym, muszą zdyskredytować rozwiązania i ludzi nawołujących do działań pro klimatycznych” – twierdzą autorzy raportu. „Naukowcy wygrali bitwę o informowanie opinii publicznej o zmianach klimatycznych i ich przyczynach, dlatego też przeciwnicy działań klimatycznych cynicznie skupili się na podważaniu zaufania do rozwiązań i samej nauki” — powiedział w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian” Imran Ahmed, dyrektor naczelny CCDH.

Na YouTube coraz więcej filmów zaprzeczających zmianom klimatu

Zdaniem CCDH taka mentalność przeniknęła nawet do brytyjskiej polityki. „Prawicowi politycy od lat prowadzą kampanię mającą na celu przekonanie opinii publicznej, że zerowa emisja to coś nieosiągalnego i zbyt kosztownego oraz że technologie – w tym samochody elektryczne i pompy ciepła – nie działają” – czytamy. Sam premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak powiedział niedawno, że rozwiązania klimatyczne są zbyt drogie i wycofał się z niektórych zobowiązań dotyczących walki ze zmianami klimatu.

Ale działa to także na młodych ludzi, którzy są grupą szczególnie intensywnie korzystającą z YouTube – serwisu, na którym materiały zaprzeczające zmianom klimatu pojawiają się najczęściej. Pew Research Center odkryło niedawno, że osoby w wieku od 13 do 17 lat w Wielkiej Brytanii korzystają z YouTube częściej niż z jakiejkolwiek innej platformy mediów społecznościowych. 71 proc. z nich korzysta z tego serwisu codziennie. Jak wskazano, kanały osób, które prezentują tego typu treści w sieci są niezwykle popularne. Jedną z nich jest Jordan Peterson mający 7,64 mln subskrypcji. Dużo subskrypcji mają także kanały BlazeTV (1,92 mln) i PragerU (3,21 mln).

"Młodzi ludzie spędzają mnóstwo czasu na platformach wideo, takich jak YouTube. Te nowe formy zaprzeczania zmianom klimatycznym, które szybko się rozprzestrzeniły w ciągu ostatnich sześciu lat, mają na celu zmylić i osłabić poparcie społeczne dla działań klimatycznych w nadchodzących dziesięcioleciach” – zaznacza w raporcie z badania Ahmed. „Nadszedł czas, by platformy cyfrowe włożyły pieniądze w swoje usta. Powinni odmówić popularyzacji lub monetyzacji cynicznych treści zaprzeczających zmianom klimatycznym, które podważają wiarę w naszą wspólną zdolność do rozwiązania najpilniejszego wyzwania stojącego przed ludzkością” - dodaje.

YouTube i Google – będący właścicielem serwisu wideo – zostały wezwane do „zaprzestania promowania dezinformacji klimatycznej” na swoich platformach. Reakcja? „Nasza polityka dotycząca zmian klimatycznych zabrania wyświetlania reklam w treściach sprzecznych z ugruntowanym konsensusem naukowym co do istnienia i przyczyn zmian klimatycznych. Dozwolona jest debata lub dyskusje na tematy dotyczące zmian klimatycznych, w tym dotyczące polityki lub badań. Jeśli jednak treść przekracza granicę i zaprzecza zmianom klimatycznym, przestajemy wyświetlać reklamy w tych filmach. Pod konkretnymi filmami wyświetlamy również panele informacyjne, aby zapewnić dodatkowe informacje na temat zmian klimatycznych i kontekstu” – stwierdził w odpowiedzi rzecznik YouTube.