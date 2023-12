Raport: ubrania gigantów odzieżowych skażone ropą z Rosji. Chodzi o znane marki

Obecnie Reliance Industries kupuje od Rosji jedną trzecią swoich dostaw ropy i planuje zwiększać tę ilość. Znaczącym konsumentem rosyjskiej ropy była też chińska firma Hengli Petrochemical. Obaj czołowi producenci poliestru zaopatrują takie marki modowe jak H&M, Inditex, New Look, Next, C&A czy Zalando.

Czytaj więcej Zdrowie Raport: śmiertelne żniwo paliw kopalnych. Ponad 5 milionów zgonów rocznie Najwięcej zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza przez ropę, gaz i węgiel odnotowano w Chinach oraz Indiach, będących najbardziej zaludnionymi krajami na świecie, a zarazem wiodącymi konsumentami paliw kopalnych.

Zdaniem autorów raportu, marki udają, że nie wiedzą o pochodzeniu materiałów. Fundacja zwróciła się do nich już rok temu, pytając 43 marki i sprzedawców detalicznych, czy podjęli działania w celu rezygnacji z zakupu poliestru produkowanego z rosyjskiej ropy naftowej. Na pytania odpowiedziało jedynie 11 firm, co stanowi najniższy wskaźnik odpowiedzi od lat. Sprawę przemilczały takie firmy jak Patagonia, ASOS, Nike, GAP i Kering, znane z tego, że chętnie poruszają w swoich kampaniach kwestie etyczne oraz środowiskowe.

Esprit i G-Star Raw zadeklarowały zaprzestanie używania poliestru produkowanego z rosyjskiej ropy. Asda, C&A, Tesco oraz Zalando stwierdziły, że nie mają wiedzy na temat pochodzenia materiału. Niewiedzą zasłoniły się również H&M, C&A i Inditex, oświadczając jednocześnie, że w ciągu dwóch do pięciu lat planują odejście od używania dziewiczego poliestru. Marka Hugo Boss nie odniosła się do kwestii pochodzenia poliestru, ale przesłała oświadczenie, że do 2030 roku zamierza stopniowo odchodzić od wykorzystywania poliestru oraz nylonu.

Poliester z rosyjskiej ropy: Shein, H&M, Zalando na cenzurowanym

Odpowiedzi nie udzieliła również marka Shein, której 64 proc. asortymentu stanowią ubrania z poliestru. Ponieważ współpracuje z Reliance Retail, spółką zależną Reliance Industries, w celu ponownego wejścia na rynek indyjski, należy się spodziewać, że spora część produktów będzie produkowana z ropy pochodzącej z Rosji.

Organizacja zwróciła się do firm również z pytaniem dotyczącym odchodzenia od włókien syntetycznych, ambicji klimatycznych oraz sprawozdawczości. Czternaście firm oświadczyło, że przestawia się na poliester wytwarzany ze zużytych butelek PET. Zdaniem fundacji nie jest to jednak skuteczne rozwiązanie, gdyż nadal prowadzi do zanieczyszczenia mikroplastikiem, a dodatkowo zakłóca recykling butelek w obiegu zamkniętym.