Jeśli nowy rząd przegapi okazję na zielony zwrot, zmarnuje ogromną energią społeczną

Po katastrofie na Odrze usłyszeliśmy od premiera Morawieckiego zapowiedzi twardych rozliczeń i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Rządzący jednak szybko podkulili ogon, gdy okazało się, że głównym winowajcą są państwowe kopalnie węgla, które masowo zrzucają zasolone ścieki do Odry i Wisły. W Wiśle najprawdopodobniej tylko dlatego nie doszło do podobnej katastrofy jak na Odrze, gdyż nie występują w niej złote algi. Nowa władza musi się zająć realną ochroną polskich rzek. Trzeba zatrzymać plany betonowania największych polskich rzek forsowanych przez PiS i pozwolić się odrodzić życiu w Odrze. Ale aby to się wydarzyło trzeba zatrzymać ogromne zrzuty solanek z kopalń. Czeskie kopalnie jakoś potrafią odsalać swoje ścieki i Odra wpływa do Polski jako rzeka pierwszej klasy czystości pod względem zasolenia. Najwyższy czas przestać traktować kopalnie jak święte krowy, których ochrona środowiska nie dotyczy.

Jeśli nowy rząd przegapi okazję na zielony zwrot, to zmarnuje ogromną energią społeczną, która kumulowała się przez osiem lat PiS-u. Liczne badania opinii publicznej wykonane na przestrzeni ostatnich lat pokazują, że ochrona przyrody i rozwój OZE to tematy, które łączą nas ponad podziałami. Politycy demokratycznej opozycji, nie zmarnujcie tej szansy, bo druga może się nie przydarzyć.