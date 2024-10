– To budujące, że dojrzałe gospodarki skupiają się teraz na odnawianiu całej gospodarki czystą energią, aby ostatecznie zamknąć rozdział nie tylko dotyczący węgla, ale wszystkich paliw kopalnych – mówi ekspert.

Mimo optymistycznych trendów dotyczących odchodzenia od węgla w energetyce, w ubiegłym roku na świecie odnotowano wzrost produkcji energii z węgla. Jak podaje portal Statista, to właśnie węgiel, generujący najwięcej zanieczyszczeń, wciąż pozostaje głównym źródłem energii elektrycznej. W 2021 roku produkcja energii z węgla generowała aż 21 proc. całkowitej globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Chińczycy inwestują w węgiel

Rozwój mocy węglowych we wschodzących gospodarkach Azji, zwłaszcza w Chinach oraz Indiach, zrównoważył wysiłki innych krajów. Według danych z raportu Global Energy Monitor (GEM) Chiny odpowiadają za 95 proc. globalnych projektów w zakresie budowy nowych elektrowni węglowych w 2023 roku. Ich ukończenie ma dodać 70 gigawatów (GW) energii z węgla, co stanowi czterokrotny wzrost od 2019 roku. Jednocześnie Międzynarodowa Agencja Energetyczna podaje, że Chiny były w ubiegłym roku również liderem gwałtownego rozwoju mocy odnawialnych źródeł energii na świecie, która wzrosła w stosunku do roku poprzedniego aż o 50 proc., sięgając łącznie 510 GW.

W raporcie Ember zauważono, że Niemcy i Polska, w których produkuje się najwięcej energii z węgla w Unii Europejskiej, zadeklarowały ogromny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii od 2023 do 2030 roku. W Niemczech mają one wzrosnąć z 32 proc. do 80 proc., a w Polsce z 27 proc. do 51 proc.

Odchodzenie od węgla: trend widoczny też nad Wisłą

Według Aleksandry Gawlikowskiej-Fryk, dyrektorki programu Elektroenergetyka w Forum Energii, trend odchodzenia od węgla jest zauważalny również nad Wisłą. – W ubiegłym roku udział węgla w produkcji energii elektrycznej spadł do historycznie najniższych poziomów 60 proc. – wskazuje Gawlikowska-Fryk. – W tym roku będzie jeszcze niższy. Rząd przygotowuje właśnie nowy KPEiK, a w nim będzie widać nie tylko to, jak spada zapotrzebowanie na węgiel oraz jak szybko przybywa źródeł odnawialnych w polskim miksie produkcyjnym energii elektrycznej, ale także jak duża jest luka inwestycyjna w nowe, niewęglowe moce wytwórcze. Aby przygotować się na rzeczywistość po węglu w Polsce, trzeba skupić wysiłek na budowaniu nowego systemu, który będzie pracował w oparciu o miks różnych technologii. Projektowanie go na pewno ułatwiłoby ustalenie końcowej daty wykorzystania węgla w polskiej energetyce – a powinien to być rok 2035 – twierdzi ekspertka.

Podobnego zdania jest Michał Smoleń, kierownik programu badawczego Energia & Klimat w Fundacji Instrat. Podkreśla, że w ciągu ostatniej dekady w Polsce można zauważyć spory spadek produkcji energii z węgla brunatnego i kamiennego.