Wartość inwestycji firmy w Polsce przekroczyła 1,3 mld USD, obejmując rozwój największego na świecie centrum produkcyjnego w Starym Gostkowie (województwo łódzkie). Najnowszą inwestycją firmy było urchomienie nakładem ponad 40 mln zł jednej z największych farm fotowoltaicznych w regionie łódzkim.

Rozwój największego na świecie centrum produkcyjnego

Zakład w Starym Gostkowie jest obecnie największym ośrodkiem produkcyjnym JTI na świecie. To cztery fabryki wyposażone w najnowsze rozwiązania technologiczne, takie jak laserowe skanery, autonomiczne wózki widłowe i zaawansowane systemy zarządzania magazynem. Aż 80 proc. produkcji fabryk JTI w Polsce trafia na eksport do ponad 70 krajów.

Ponadto, od 2019 roku firma systematycznie rozwija w Warszawie Globalne Centrum Usług Biznesowych (GBS), obsługujące JTI na całym świecie w obszarze m.in. finansów, kwestii prawnych, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu czy globalnego łańcucha dostaw.

Inwestycje w energię odnawialną

W 2025 roku JTI uruchomiło pierwszą własną farmę fotowoltaiczną w Polsce. Nowa inwestycja o wartości ponad 40 mln zł dostarcza energię ze źródeł odnawialnych do kompleksu fabrycznego firmy w Starym Gostkowie. Jest to jedna z największych tego typu prywatnych instalacji w województwie łódzkim.

Instalacja składa się z blisko 25 tys. paneli solarnych o łącznej mocy szczytowej 14 MWp, co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii z sieci o ponad 14 GWh rocznie – ilość ta wystarczyłaby do zasilenia ok. 2,5 tys. gospodarstw domowych. Jej działanie pozwoli na redukcję emisji CO₂ o prawie 10 tys. ton rocznie.

Warto podkreślić, że JTI w Polsce od dawna korzysta z zielonej energii — inwestując w świadectwa pochodzenia, od lat zapewnia, że jej działalność produkcyjna jest w 100 proc. zasilana czystą energią. Budowa własnej farmy fotowoltaicznej to jednak krok naprzód – firma nie tylko konsumuje, ale też aktywnie wytwarza energię, stając się uczestnikiem transformacji energetycznej w Polsce.

Globalnym celem JTI jest osiągnięcie 100 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2040 r. Biorąc pod uwagę wielkość i kompleksowość fabryki JTI w Polsce, uruchomienie farmy fotowoltaicznej właśnie tutaj odzwierciedla dążenie firmy do realizacji tego celu.

Znaczenie dla polskiej gospodarki

JTI to nie tylko inwestor, lecz także ważny partner dla polskiej gospodarki. W fabrykach i Centrum Usług Biznesowych w Warszawie pracuje łącznie ponad 3,5 tys. osób. Firma współpracuje z lokalnymi dostawcami i podwykonawcami, wzmacniając łańcuch wartości w regionie łódzkim. Tylko w 2024 r. firma zapłaciła ponad 10 mld zł podatków do polskiego budżetu państwa.

W kontekście zielonej transformacji znaczenie JTI wykracza poza sektor przemysłowy. Jej inwestycje pokazują, że nawet duże zakłady produkcyjne, tradycyjnie kojarzone z dużym zużyciem energii, mogą w krótkim czasie przejść na model bardziej zrównoważony. To sygnał dla innych firm, że inwestycje w OZE w Polsce są możliwe i opłacalne.

O JTI

Siedzibą JTI jest Genewa (Szwajcaria). JTI zatrudnia na całym świecie ponad 46 tys. osób i przez dziewięć ostatnich lat była wyróżniana nagrodą Global Top Employer przyznawaną najlepszym międzynarodowym pracodawcom. JTI należy do Grupy Japan Tobacco Inc., której siedziba znajduje się w Tokio. Firma w ponad 37 proc. należy do japońskiego ministerstwa finansów.

