Po raz 13. – i tradycyjnie w Sopocie – odbędzie się Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI). Jest to jedna z największych konferencji biznesowych w naszej części Europy, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom i przyszłości kontynentu. Jest to platforma dialogu i wymiany myśli między przedstawicielami świata biznesu, nauki, kultury, decydentami, liderami opinii oraz reprezentantami administracji lokalnej, krajowej i europejskiej, która co roku gromadzi uczestników z kilkunastu krajów.

Konkretne rozwiązania

W tym roku trzydniowy maraton dyskusji i debat o przyszłości Polski, Europy i świata, a także spotkań poświęconych networkingowi obejmie przeszło 100 wydarzeń programowych, w których weźmie udział ponad 400 prelegentów. Tradycyjnie w Sopocie spodziewanych jest ok. 1,5 tys. uczestników wydarzenia.

Jak podkreślają organizatorzy, Europejskie Forum Nowych Idei to jedyna konferencja w Polsce, w której kluczową perspektywą nie są najbliższe dni czy miesiące, lecz lata i dekady. EFNI nie tylko rozmowy o problemach. EFNI to miejsce, w którym wypracowywane są ich rozwiązania.

Znakomici goście

Wśród gości i panelistów EFNI 2024 znajdą się przedstawiciele świata biznesu, kultury oraz nauki, a także europejskiej i polskiej administracji publicznej, w tym członkowie rządu.

Swoją obecność w Sopocie potwierdzili dotychczas m.in. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, Marzena Okła-Drewnowicz, minister ds. polityki senioralnej, Izabela Leszczyna, minister zdrowia, Krzysztof Paszyk, minister rozwoju i technologii, Barbara Nowacka, minister edukacji, Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, Tomasz Chłoń, pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. przeciwdziałania dezinformacji międzynarodowej, Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy Swiatłana Cichanouska, liderka wolnej Białorusi.

Pięć ścieżek tematycznych

Na uczestników czekać będzie różnorodny program: debaty skupiać się będą wokół najważniejszych wyzwań dla biznesu i społeczeństw w zmieniającym się świecie. Rozmowy i dyskusje będą dotyczyć globalnych trendów oraz przyszłego kształtu Unii Europejskiej.

Agenda tegorocznego EFNI została podzielona na pięć ścieżek tematycznych:

* Europa w zrównoważonym świecie,

* Europa w spolaryzowanym świecie,

* Europa i cyfrowa transformacja,

* Europa i zielona zmiana,

* zdrowa Europa.

Tematyka spotkań będzie jak zawsze bardzo różnorodna. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in.: rola i znaczenie polskiej prezydencji w UE, konkurencyjność i przyszłość jednolitego europejskiego rynku, obronność i bezpieczeństwo – także lekowe, polityka zdrowotna, efektywność energetyczna miast, krytyczne myślenie w świecie sztucznej inteligencji, kompetencje przyszłości, znaczenie sektora kreatywnego dla gospodarki czy gospodarka obiegu zamkniętego i rozszerzona odpowiedzialność producenta.

Ponadto forum wzbogacą dyskusje w formacie EFNI Talks, rozmowy Nocnych Marków, a także spotkania z autorami książek i wiele więcej wydarzeń.

Prestiżowe nagrody

Podczas 13. edycji konferencji wręczone zostaną prestiżowe międzynarodowe nagrody biznesowe Kotler Awards. W Europie po raz pierwszy nagroda przyznana będzie w Polsce, właśnie na EFNI.

Nagroda, ustanowiona przez prof. Philipa Kotlera, ma na celu honorowanie firm i marek za wybitne wartości w zakresie zarządzania oraz doskonały potencjał rozwoju. W ramach konkursu przewidziano jedenaście kategorii biznesowych i trzy nagrody honorowe. W skład międzynarodowego jury nagrody wchodzą eksperci branżowi, przedsiębiorcy, naukowcy i dziennikarze. Zespół organizacyjny konkursu tworzą: Mariusz Soltanifar (Kotler Impact), dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr Adam Oleksiuk (Szkoła Główna Handlowa) i dr inż. Jacek Kotarbiński (kotarbinski.com).

13. edycja Europejskiego Forum Nowych Idei będzie wyjątkowa z wielu względów. Forum odbywa się tuż przed objęciem przez Polskę unijnej prezydencji, w tym roku przypada także 25-lecie Konfederacji Lewiatan, która organizuje wydarzenie we współpracy z BusinessEurope i miastem Sopot. ENFI organizowane jest od 2011 roku.

Głównym partnerem mediowym tegorocznej edycji konferencji są „Rzeczpospolita” i rp.pl.

Materiał powstał we współpracy z Konfederacją Lewiatan – organizatorem EFNI 2024