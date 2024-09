Finlandia, kraj będący jednym z liderów w dziedzinie energetyki odnawialnej, postawiła sobie ambitny cel – instalację największej na świecie pompy ciepła. Urządzenie dla fińskiej firmy energetycznej Helen Oy zbuduje niemiecki koncern MAN Energy Solutions. Urządzenie ma obniżyć emisyjność systemu ciepłowniczego Helsinek, największego pod względem liczby ludności miasta w kraju. Pompa oferować ma wydajność grzewczą od 20 do 33 MW, w zależności od temperatury powietrza. To będzie największa tego typu jednostka, jaka kiedykolwiek została zastosowana w zakładzie ciepłowniczym.

Finlandia: W Helsinkach powstaje największa na świecie pompa ciepła

Dzięki pompie ciepła, która powstaje w Finlandii, stolica kraju zmniejszyć ma emisję CO2 o 26 tys. ton rocznie. Ale to nie wszystkie zalety jednostki. Co istotne, działać ma ona nawet przy temperaturach sięgających -20 stopni Celsjusza, a to – zwłaszcza podczas fińskich zim, które bywają wyjątkowo srogie – jest niemałym wyzwaniem. Co więcej, pompa będzie zasilana wyłącznie energią odnawialną.

Jak będzie działać pompa? Jednostka wykorzysta CO2 jako naturalny czynnik chłodzący w układzie zamkniętym. Jak podkreślają eksperci, takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze – w razie nieszczelności systemu środek ten jest bowiem mniej szkodliwy niż inne systemy, które mogłyby zostać zastosowane. Jak czytamy, zasilana energią elektryczną ze źródeł odnawialnych jednostka będzie wykorzystywać powietrze atmosferyczne jako źródło energii cieplnej w celu zwiększenia temperatury wody i spełnienia wymagań sieci ciepłowniczej. Rocznie dostarczać ma około 200 GWh ciepła do około 30 tys. gospodarstw domowych w stolicy Finlandii. Podgrzewać będzie wodę do 90 stopni Celsjusza.

„Helsinki postawiły sobie ambitny cel osiągnięcia neutralności węglowej do 2030 roku, a przejście na nasz system grzewczy ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu” — mówi cytowany przez portal Euro News Juhani Aaltonen, wiceprezes ds. zielonych inwestycji w Helen Oy. „Po ukończeniu budowy pompa znacznie zmniejszy emisję CO2 spowodowaną ogrzewaniem, co przybliży nas do naszego celu zerowej emisji netto. Ponadto nowa elektrownia prawdopodobnie zapewni klientom stabilność cen, ponieważ jej produkcja jest łatwo regulowana" - dodaje.