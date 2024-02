Cele w zakresie zwiększenia wsparcia na rzecz adaptacji do zmian klimatu są z pewnością ambitne, warto jednak pamiętać o obietnicy złożonej podczas szczytu klimatycznego COP15 w Danii, gdy najbogatsi obiecali do 2020 roku wesprzeć kraje rozwijające się kwotą 100 miliardów dolarów rocznie na rzecz przystosowaniu się do pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Jak wynika z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), szansa na osiągnięcie zadeklarowanej kwoty pojawiła się dopiero w 2023 roku.

Według danych Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP), opublikowanych przed ubiegłorocznym szczytem klimatycznym COP28 w Dubaju, fundusze niezbędne do adaptacji krajów rozwijających się do zmian klimatu wynoszą 387 miliardów dolarów rocznie. Oszacowana kwota wzrosła o ok. 47 mld dolarów od poprzedniej rocznej oceny, co wynika m.in. z tempa zachodzących zmian. Co więcej, wg ONZ wymagane środki finansowe są 10-18 razy większe niż pozyskiwana obecnie pomoc od krajów bardziej zamożnych.