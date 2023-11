Czytaj więcej Klimat Badanie: szczyty klimatyczne faworyzują kraje bogate. „Biedni nie mają szans” Wielkimi krokami zbliża się konferencja COP28 w Dubaju, na której światowi przywódcy mają pracować nad wspólną strategię w walce ze zmianami klimatu. Szwedzcy i brytyjscy naukowcy zwracają uwagę, że tego typu wydarzenia organizowane są w sposób niesprawiedliwy i faworyzujący wielkie, bogate kraje.

Spotkania COP odbywają się co roku. Pierwszy szczyt zorganizowano w Berlinie w marcu 1995. Prezydencja COP rotuje pomiędzy kontynentami, by funkcję organizatorów mogły pełnić nie tylko kraje bogatej Północy, ale także rozwijającego się Południa. COP organizowano także w Polsce: w 2008 r. w Poznaniu, w 2013 roku w Warszawie i w 2018 roku w Katowicach.

Konferencja COP w założeniu powinna być forum, na którym zdanie i obawy państw biedniejszych mają taką samą wagę, jak zdanie potęg gospodarczych. Porozumienie podczas konferencji możliwe jest tylko poprzez osiągnięcie konsensusu. Dzięki temu decyzje podjęte podczas konferencji COP zyskują charakter globalny.

Negocjacje w ramach tegorocznego COP28 rozpoczną się od światowego szczytu w sprawie działań klimatycznych w dniach 1 i 2 grudnia. Udział wezmą w nim szefowie państw i rządów oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Ostateczne negocjacje odbędą się 11 i 12 grudnia, jednak historia szczytów klimatycznych pokazuje, że należy się liczyć z opóźnieniami. Ubiegłoroczny szczyt COP27 w Szarm el-Szejk zakończył się osiągnięciem porozumienia dwa dni po oficjalnie wyznaczonej dacie.

Najważniejsze tematy podczas COP28 w Dubaju

Co będzie głównym zadaniem tegorocznego COP28? Z pewnością dokonanie po raz pierwszy oceny postępów krajów w realizacji celu określonego w porozumieniu paryskim z 2015 roku, jakim jest ograniczenie wzrostu temperatury na świecie do „znacznie poniżej” 2 stopni Celsjusza, przy jednoczesnym dążeniu do 1,5 stopnia Celsjusza.

Część tematów tegorocznego COP28 to kontynuacja zagadnień z poprzedniego szczytu w Szarm el-Szejk: ustalenie zasad działania funduszu na rzecz szkód i strat, ma on wspomagać kraje rozwijające się, które cierpią z powodu kataklizmów wynikających ze zmiany klimatu – takich jak powodzie, huragany, pożary czy susze. Drugi temat to dyskusje na temat tego, w jaki sposób należy ograniczać wykorzystanie paliw kopalnych.