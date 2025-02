Kryzys klimatyczny uderza w produkcję czekolady. Ceny ostro w górę

Kakao drożeje, czekolada również. To skutek zmian klimatu

Początek problemów z uprawami kakao rozpoczął się w 2023 roku, gdy podczas pory suchej w Ghanie niespodziewanie spadły obfite opady deszczu, dwukrotnie przewyższające średnią 30-letnią dla tej pory roku. Wilgotne warunki doprowadziły do gnicia roślin i wywołały ich chorobę. Rok później Ghanę nawiedziła susza, która według szacunków ONZ dotknęła ponad milion osób, przyczyniając się do ogromnych strat w plonach, co poskutkowały rekordowo wysokimi cenami żywności.

Według najnowszych ustaleń grupy badawczej Climate Central, w 2024 roku w głównym sezonie zbiorów kakao, trwającym od października do marca, w Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kamerunie, Nigerii i Ghanie, kryzys klimatyczny sprawił, że przybyło co najmniej sześć tygodni, podczas których temperatura przewyższa 32 stopnie Celsjusza. To zdecydowanie zbyt ciepło dla drzew kakaowca.

Osai Ojigho, dyrektorka ds. polityki i kampanii publicznych w Christian Aid, zwróciła uwagę na fakt, że uprawa kakao stanowi jedyne źródło utrzymania dla wielu mieszkańców najbiedniejszych regionów świata.

– Czekolada jest jednym z wielu produktów, które łączą konsumentów z Globalnej Północy z plantatorami z Globalnego Południa. Jednocześnie zmiana klimatu, spowodowana w dużej mierze przez emisje gazów cieplarnianych z Globalnej Północy, sieje spustoszenie na świecie, a jej ciężar odczuwają plantatorzy kakao – stwierdziła Ojigho.

Kakao to nie jedyny składnik słodyczy, którego produkcja jest zagrożona przez pogłębiający się kryzys klimatyczny – w ubiegłym roku wyjątkowo wysokie ceny osiągnął cukier, w wyniku szkód, jakie ekstremalne warunki pogodowe wyrządziły uprawom trzciny cukrowej.