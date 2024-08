Jak podkreślają eksperci, średnia dla stacji na biegunie południowym wyniosła wstępnie -54 stopnie Celsjusza – 6,2 stopnia powyżej normy z lat 1991-2020. Oznacza to najcieplejszy lipiec od 2002 roku — zaznaczył we wpisie opublikowanym w serwisie X Stefano Di Battista, meteorolog zajmujący się klimatem Antarktydy. Jak dodał, średnia dla dni 20-30 lipca wyniosła -47,5 stopnia Celsjusza. „Jak na koniec lutego bądź początek marca" - stwierdził. Tymczasem okres ten to koniec antarktycznego lata.

Fala upałów na Antarktydzie. Jakie są przyczyny tego zjawiska?

Jak zauważa dziennik „The Guardian”, na dużych obszarach Antarktydy Wschodniej średnia dla lipca była aż o 10 stopni powyżej wieloletniej normy. W niektóre dni temperatura była jednak nawet o 28 stopni Celsjusza wyższa, niż można się o tej porze roku spodziewać.

Michael Dukes z brytyjskiego centrum prognostycznego MetDesk w rozmowie z brytyjskim dziennikiem powiedział, że „jest to dobry przykład tego, jaki wpływ antropogeniczne zmiany klimatu mają na rejony polarne”. "Zwykle nie można patrzeć tylko na jeden miesiąc, aby określić trend klimatyczny, ale ten jest zgodny z tym, co przewidują modele" - powiedział. „Na Antarktydzie generalnie tego rodzaju ocieplenie zimą i trwające w miesiącach letnich może prowadzić do zapadania się pokryw lodowych” - dodał Dukes.

Naukowcy są sprawą niezwykle zaniepokojeni, zaznaczają bowiem, że fala upałów jest wydarzeniem bliskim rekordu – bądź nawet rekordem – dla regionu Antarktydy. Co istotne, zasięg fali upałów jest niezwykle duży, a to jeszcze bardziej niepokojące.

Eksperci zwracają także uwagę, że fala upałów na Antarktydzie bezspornie była jednym z głównych czynników wzrostu globalnych temperatur w ostatnich tygodniach. „Antarktyda jako całość ocieplała się wraz ze światem przez ostatnie 50 lat, a nawet 150 lat (...) Można śmiało powiedzieć, że większość skoków temperaturowych w ostatnim miesiącu była spowodowana właśnie tą falą upałów” – twierdzą badacze.