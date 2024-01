Wiadomość o tym, że w Rosji zimą jest zimno nikogo nie zaskakuje, ale tegoroczne mrozy budzą niepokój samych Rosjan. Od wielu tygodni rosyjskie miasta walczą z rekordowo niskimi temperaturami.

Zima zaatakowała nie tylko Syberię i północ kraju, gdzie zanotowano mrozy sięgające -40 stopni, ale też duże miasta. W grudniu w Moskwie temperatura spadała poniżej -20 stopni. Mrozy nawiedziły też Niżny Nowogród, gdzie zanotowano mróz sięgający -36 stopni Celsjusza.

Mróz w Rosji: historyczny rekord pobity w Sankt Petersburgu

Teraz z rekordowymi mrozami walczy Petersburg. 4 stycznia 2023 w tym mieście dzienna temperatura powietrza wynosiła minus 25,3 stopnia Celsjusza. To rekord. Dotychczasowy rekord zimna w Petersburgu zanotowano w 1950 roku, wtedy dzienna temperatura spadła do -25,1 stopnia Celsjusza.

W miasteczkach i wsiach obwodu leningradzkiego jest jeszcze zimniej, tam temperatura spadła do minus 36 stopni Celsjusza. „Od 5 do 6 stycznia liczymy na lekkie opady śniegu i wzrost temperatury, ale tylko do minus 15-20 stopni” – zapowiada główny meteorolog miasta Aleksander Kolesow, cytowany przez rosyjską agencję TASS.