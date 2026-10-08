Poziom wody w Jeziorze Bodeńskim jest o ponad metr niższy od średniej dla początku października
Jak informuje Onet, w poniedziałek wodowskaz w Konstancji pokazywał 248 cm. Jest to o ponad metr mniej niż wynosi średnia dla początku października. Według przytaczanych przez portal szacunków „Bilda” w jeziorze brakuje około 568 mld litrów wody. To ilość wystarczająca do napełnienia około 227 tys. basenów olimpijskich, choć odpowiada zaledwie 1,2 proc. całkowitej objętości zbiornika.
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Przyczyn tego zjawiska jest kilka. Jak informuje niemiecki portal WELT, powołując się na Krajowy Urząd ds. Środowiska (LUBW), po zimie z niewielkimi opadami śniegu do jeziora dotarło mniej wód roztopowych z Alp. Do tego od kilku miesięcy utrzymuje się niedobór deszczu, a podczas ciepłego lata woda z jeziora intensywnie parowała.
WELT przypomina również, że Jezioro Bodeńskie podlega naturalnemu rytmowi, który co roku się powtarza. Od później wiosny poziom wód jest wysoki, a pod koniec lata zaczyna się obniżać. Jesienią i zimą opady w Alpach gromadzą się w postaci śniegu, ograniczając dopływ wody do jeziora, przez wciąż jej ubywa. Jej poziom podnosi się ponownie dopiero wraz z wiosennymi roztopami.
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Z powodu niskiego poziomu wody statki nie mogą już zawijać do kilku przystani. Na Untersee, czyli Dolnym Jeziorze, żeglugę wstrzymano do odwołania – pisze Onet. Obecny stan wody nie jest jednak aż tak niski, jak mogłoby się wydawać. Rekordowe minimum wynosi 226 cm i taki wynik odnotowano na przełomie lutego i marca 1858 roku – donosi WELT.
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