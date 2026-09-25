Naukowcy z zespołu Climate Impact Lab przy Uniwersytecie w Chicago uważają, że liczba dni z ekstremalnie wysokimi temperaturami prawdopodobnie wzrośnie o 44 proc. w porównaniu do lat typowych.

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Skutki El Niño odczują zwłaszcza kraje afrykańskie

By zjawisko wystąpiło, temperatura wód powierzchniowych musi wzrosnąć o co najmniej pół stopnia w stosunku do długoterminowej średniej. Ale to jeszcze nie koniec. El Niño pojawia się w momencie, gdy specyficzny układ wiatrów sprzyja rozprzestrzenianiu się cieplejszych wód powierzchniowych w strefie tropikalnej Pacyfiku. Zjawisko trwa zwykle 9-12 miesięcy. Jego skutkiem jest podwyższenie temperatury powietrza, co sprzyja ekstremalnym zjawiskom pogodowym.

Szacuje się, że najwięcej dodatkowych zgonów spowodowanych upałami może wystąpić w Nigerii – ponad 31 tys. przypadków. Ponadto upały występujące w afrykańskim regionie Sahelu (obejmującym Niger, Czad, a także Nigerię i Sudan) mogą być przyczyną kolejnych 66 tys. zgonów w ciągu tych sześciu miesięcy. Jeśli El Niño utrzyma się dłużej, liczba dodatkowych zgonów może jeszcze bardziej wzrosnąć. W takim przypadku szczególnie narażone będą kluczowe obszary Półkuli Północnej, w tym Indie i Pakistan.

Eksperci ostrzegają: El Niño to „pocztówka z przyszłości”

Eksperci z Climate Impact Lab określili tegoroczne Super El Niño jako „pocztówkę z przyszłości”, wskazując, że przynosi ono temperatury, które za zaledwie kilka dekad staną się normą. Według analizy z powodu El Niño w nadchodzących miesiącach dojdzie do podniesienia globalnej temperatury lądów o 1,2 stopnia Celsjusza powyżej normy.

Badanie oczekuje obecnie na recenzję naukową, ale z uwagi na to, że zjawisko bardzo gwałtownie się nasila, eksperci opublikowali już skrócony raport. – Biorąc pod uwagę, że decydenci wciąż mają czas na podjęcie działań zapobiegających tym zgonom, uznaliśmy, że nasze ustalenia nie mogą czekać na zakończenie procesu recenzji naukowej – powiedział rzecznik Climate Impact Lab.