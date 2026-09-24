Projekt „Keep It Wool” jest prowadzony w szwajcarskich Alpach przez organizację ekologiczną Summit Foundation oraz Uniwersytet w Lozannie. O efektach ich działań informuje Reuters.

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Ekologiczna alternatywa dla syntetyków

Już od lat na obszarach lodowców w okresie letnim stosowane są specjalne syntetyczne geotkaniny, które odbijają promienie słoneczne i ograniczają absorpcję ciepła. Rozwiązanie to ma jednak wady. Plandeki z tworzyw sztucznych ulegają zużyciu pod wpływem warunków atmosferycznych, uwalniając do ekosystemu cząstki mikroplastiku.

Aby temu zapobiec, grupa studentów z Uniwersytetu w Lozannie zainicjowała projekt „Keep It Wool”. Do testów użyty został biodegradowalny surowiec – szwajcarska owcza wełna, która w skali roku w dużej mierze (od 40 do 70 proc.) pozostaje niewykorzystana.

Sukces prototypu na lodowcu Tsanfleuron

W czerwcu na powierzchni 200 metrów kwadratowych lodowca Tsanfleuron w masywie Glacier 3000 rozłożono dwa prototypowe wełniane koce o różnej grubości wyprodukowane przez szwajcarską firmę Fisolan. Przez całe lato naukowcy monitorowali topnienie lodu pod warstwą naturalną i porównywali ich skuteczność z tradycyjnymi osłonami.

Wyniki przerosły oczekiwania. Pomiary dokonywane co dwa tygodnie wykazały, że wełniane maty ograniczały topnienie lodu równie dobrze, co materiały syntetyczne. Badacze byli również zaskoczeni dużą odpornością wełny na trudne warunki wysokogórskie.

– Teraz mamy wynik, który możemy zobaczyć, a nawet dotknąć. To zadziałało niesamowicie dobrze – podsumowuje Elliot Gaffiot, jeden z pomysłodawców projektu, cytowany przez agencję Reuters.

Atutem innowacyjnego rozwiązania jest także jego biodegradowalność. Materiał w pełni wpisuje się w obieg zamknięty i nie pozostawia toksycznych śladów w ekosystemie wodnym.

Ograniczona skala i globalny problem

Mimo obiecujących wyników pomysłodawcy projektu przyznają, że wełniane koce nie są cudownym lekarstwem na kryzys klimatyczny. Specjalnymi matami obecnie pokrywa się zaledwie około 0,02 proc. powierzchni szwajcarskich lodowców, głównie w rejonach infrastruktury turystycznej.

Eksperci przypominają, że jedyną długoterminową drogą do zatrzymania recesji lodowców pozostaje radykalna redukcja emisji gazów cieplarnianych. Wełna może być jednak doskonałym lokalnym narzędziem pomocniczym tam, gdzie ochrona mikroklimatu lodowcowego jest najbardziej potrzebna.