Jak ustalili naukowcy, grudzień 2024 roku był drugim z najcieplejszych grudniów w historii, a miniony styczeń zajął niechlubne pierwsze miejsce w rankingu, wyprzedzając styczeń 2024 roku o 0,05°C.

Zgodnie z najnowszą analizą Climate Central zmiany klimatu wywołane działalnością człowieka doprowadziły w ciągu ostatnich trzech miesięcy do wzrostu temperatur oraz znacząco zwiększyły prawdopodobieństwo występowania ekstremalnych upałów na całym świecie. Jako okres porównawczy w badaniu wykorzystano średnią z lat 1991–2020, co uwzględnia wzrost temperatury o 0,9°C w stosunku do okresu przedindustrialnego. Aby określić wpływ zmian klimatu na temperatury w badanym okresie, wykorzystano wskaźnik zmian klimatycznych (CSI).