Rekordowo niski stan wody w Wiśle. „Należy spodziewać się dalszych spadków”

Dyskusje o warunkach i efektach wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce toczą się od kilku lat. Zarówno cała branża – producentów, handlu, recyklerów, jak i polska władza od samego początku były przychylne tej inicjatywie. Mimo to na ustawę przyszło nam czekać do zeszłego roku, a obecnie oczekujemy na zatwierdzenie opublikowanej w lipcu nowelizacji. Odpowiedzialność za to, by na jesieni pochylić się nad ustawą, której wyczekujemy od co najmniej dwóch lat, leży w rękach posłów i senatorów.