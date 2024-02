Z kopalni na wiatrak - zielone miejsca pracy czekają na górników

- Po 25 latach pracy w górnictwie zamknięto kopalnię, w której byłem zatrudniony. Chciałem nadal rozwijać się zawodowo i postanowiłem spróbować w OZE, poszedłem na szkolenie do pracy na wiatrakach. Specyfika rozwiązań technicznych, przekładni i innych mechanizmów jest taka sama. Dlatego uważam, że każdy górnik powinien odnaleźć się w tym świecie turbin. To daje duże poczucie satysfakcji, że nie trzeba zaczynać od zera, a branża docenia moje umiejętności i do tego oferuje dobre warunki pracy, perspektywy rozwoju i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Zielona transformacja jest nieunikniona i zamiast się przed nią bronić powinniśmy jak najlepiej wykorzystać możliwości jakie daje. Mamy szansę skorzystać z niszy która będzie przez najbliższe lata i namawiałbym innych górników do rozważenia tej możliwości dopóki jest zapotrzebowanie – przekonuje Piotr Metlak, obecnie technik turbin wiatrowych.

Dla polskiej gospodarki, która najmocniej w Europie opiera się na węglu przejście na zieloną energię to olbrzymie wyzwanie. Rosnące koszty pracy i kurczenie się zasobów węgla kamiennego sprawiły, że polski węgiel jest za drogi a wiele kopalni mierzy się z nierentownością. Odpowiedzią na kryzys klimatyczny i zobowiązania rozwoju gospodarki niskoemisyjnej są odnawialne źródła energii, które poza czystym powietrzem oznaczają rozwój gospodarczy, obniżenie rachunków za prąd oraz tysiące nowych miejsc pracy.

Przejście na zieloną energię nie musi oznaczać wykluczenia pracowników "starej" energetyki. Przeciwnie, ich doświadczenie i umiejętności są poszukiwane w sektorze OZE, jakimi są m.in. farmy wiatrowe.

- Intensywny rozwój źródeł energii odnawialnej, w tym wiatrowej to realna okazja na wykorzystanie potencjału regionu, który jest najbardziej uprzemysłowiony w Polsce. Zazielenianiu energii będzie towarzyszyć tworzenie nowych, dobrze płatnych miejsc pracy oraz wsparcie dla osób pracujących w sektorze wydobywczym, co może być olbrzymią szansą dla tego regionu. Dobrze wykształceni pracownicy z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy odchodzić będą z sektora wydobywczego, już dziś są poszukiwani przez przedsiębiorstwa działające w sektorze odnawialnych źródeł energii, w tym w branży wiatrowej – mówi Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Branża odnawialnych źródeł energii oferuje swoim pracownikom doskonałe wynagrodzenia, możliwość ciągłego rozwoju i nieprzerwane zatrudnienie na wiele lat. W związku z dynamicznym rozwojem energetyki wiatrowej pojawia się zapotrzebowanie na nowych, wyspecjalizowanych pracowników, m.in. techników oraz instalatorów turbin wiatrowych. Szacuje się, że w przyszłości lądowa energetyka wiatrowa (onshore) może przyczynić się do powstania aż do 97 tysięcy nowych miejsc pracy, w zależności od scenariusza rozwoju. Natomiast morska energetyka wiatrowa (offshore) zaoferuje kolejne 100 tysięcy miejsc pracy w Polsce.

Dla serwisantów, techników, którzy przejdą niezbędne szkolenia i uzyskają uprawnienia do pracy na turbinie wiatrowej, otwiera się rynek pracy również poza granicami kraju. Dziś pracownicy z Polski pracują w wielu krajach i są cenionymi i poszukiwanymi ekspertami w swojej dziedzinie. Szansę na bezpłatne przebranżowienie dają same firmy z branży - OX2 razem z Windhunter Academy, czy EDF Renewables Polska i Vulcan, które we współpracy ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK) przeprowadziły nabór i szkolą kolejnych górników do pracy w charakterze techników i serwisantów turbin wiatrowych.