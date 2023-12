„Republika Wysp Marshalla nie przybyła tutaj, by podpisać na siebie wyrok śmierci. Przybyliśmy tutaj, by walczyć. To, co dzisiaj widzieliśmy, jest nie do przyjęcia” – zaznaczył podczas końcowych negocjacji John Silk, Minister Zasobów Naturalnych i Handlu Republiki Wysp Marshalla. „Nie pójdziemy w milczeniu do naszych podwodnych grobowców. Nie zaakceptujemy wyniku, który doprowadzi do zniszczeń dla naszego kraju i milionów – jeśli nie miliardów – najbardziej bezbronnych ludzi i społeczności” – dodał.

Dość łagodną treść porozumienia skrytykował w mediach społecznościowych między innymi sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. „Tym, którzy sprzeciwiali się podczas #COP28 zobowiązaniu do wycofywania paliw kopalnych, chcę powiedzieć: czy wam się to podoba, czy nie, wycofywanie paliw kopalnych jest nieuniknione. Miejmy nadzieję, że nie nastąpi to za późno" — podkreślił w opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter) wpisie.

COP28 odbywa się w roku, w którym odnotowano najwyższą temperaturę globalną od 125 tysięcy lat. Eksperci Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w opublikowanym właśnie raporcie „State of the Global Climate” nie pozostawiają złudzeń – w 2023 roku pobito wszelkie rekordy klimatyczne, a ekstremalne warunki pogodowe pozostawiły na świecie „ślady zniszczeń i rozpaczy”. Bo choć do końca roku wciąż pozostało kilka tygodni, klimatolodzy już właściwie mają pewność, że trzeba będzie uznać go za najgorętszy w historii – a przynajmniej w historii pomiarów globalnych temperatur.

Jak zaznaczają eksperci, „różnica między pierwszymi 10 miesiącami tego roku a latami, które wcześniej uznawane były za najcieplejsze w historii, jest tak duża, że ostatnie dni raczej nie będą miały większego znaczenia”. Poziom dwutlenku węgla był o połowę wyższy niż w epoce przedindustrialnej, co oznacza, że temperatury będą nadal rosły przez wiele lat, nawet jeśli emisje zostaną drastycznie ograniczone. Tempo wzrostu poziomu morza w ciągu ostatniej dekady było zaś ponad dwukrotnie większe niż w latach 1993–2002.