We wrześniu 2024 roku Energy Transfer – gigant na amerykańskim rynku energetycznym – złożył pozew, w którym domagał się odszkodowania od Greenpeace USA, amerykańskiego oddziału międzynarodowej organizacji pozarządowej, działającej na rzecz ochrony środowiska. Należąca do biznesmena i miliardera Kelcy’ego Warrena firma żądała, by aktywiści zapłacili miliony dolarów odszkodowania za działanie na szkodę kontrowersyjnego projektu rurociągu Dakota Access Pipeline (DAPL). Teraz sąd w Dakocie Północnej orzekł, że organizacja winna jest zniesławienia firmy i musi zapłacić jej ponad 660 milionów dolarów odszkodowania.