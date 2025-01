Choć dla wielu firm to duże wyzwanie, PepsiCo w Polsce już od lat wyprzedza te regulacje i wprowadza innowacyjne rozwiązania, aby pomóc we wspieraniu gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie opakowań. W listopadzie 2021 roku firma jako jedna z pierwszych na polskim rynku napojów gazowanych wprowadziła butelki wykonane w 100 proc. z materiału rPET. Obecnie już ponad 90 proc. napojów firmy sprzedawane w Polsce jest w butelkach wyprodukowanych z rPET.

Ministerstwo Klimatu oraz Środowiska szacuje, że jednorazowe plastikowe produkty odpowiadają za 86 proc. odpadów z tworzyw sztucznych, znajdowanych na europejskich plażach.* Aby ograniczyć ilość odpadów w środowisku, a także zredukować emisję CO2, Unia Europejska wprowadziła dyrektywę SUP. Od nowego roku obowiązuje wymóg, aby wszystkie butelki PET zawierały co najmniej 25 proc. recyklowanego PET (rPET), a do 2030 roku – minimum 30 proc. To fundamentalna zmiana w zakresie wykorzystania plastiku w opakowaniach.

Czym różni się PET od rPET?

PET, czyli politereftalan etylenu, to podstawowy materiał używany do produkcji większości plastikowych butelek na napoje. Z kolei rPET powstaje z recyklingu tych butelek i stanowi tworzywo poliestrowe oparte na surowcach wtórnych. Wykorzystanie rPET redukuje ilość odpadów plastikowych, a także zmniejsza emisję gazów cieplarnianych, zużycie energii i wykorzystanie paliw kopalnych w procesie produkcji. Nic jest więc zaskoczeniem, że przepisy w Polsce, zgodne z unijną dyrektywą SUP, systematycznie wprowadzają zmiany promujące przejście z klasycznych butelek PET na ich bardziej zrównoważoną alternatywę – rPET.

PepsiCo wyprzedza wymogi

Firma PepsiCo jest uznawana za lidera zrównoważonych rozwiązań. To za sprawą działań, zainicjowanych 7 lat temu, które objęły nie tylko rynek polski, ale także cały region Europy Środkowo-Wschodniej.

„Firma PepsiCo w Polsce już w 2018 roku zainicjowała rewolucję w wykorzystaniu rPET, wprowadzając butelki w 100 proc. wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu dla Lipton Ice Tea. Niedługo potem zmiany objęły również takie marki jak Pepsi i Mirinda. Od lat konsekwentnie realizujemy naszą strategię zrównoważonego rozwoju, dlatego wprowadzenie dyrektywy SUP to dla nas nie tyle wyzwanie, co potwierdzenie słuszności obranej ścieżki. ” – mówi Julian Krzyżanowski, senior corporate affairs manager w PepsiCo. „Zgodnie z wdrożoną w 2021 roku strategią biznesową pep+, podejmujemy także szereg innych działań, mających na celu redukcję emisji CO2: inwestujemy we własne farmy fotowoltaiczne zlokalizowane przy zakładach, a także stawiamy na elektryczną flotę samochodów służbowych, jak i dostawczych” – dodaje.

Zielona transformacja kosztuje

Firma przeznaczyła ok. 5 mln dolarów rocznie na produkcję opakowań, pochodzących z recyklatów. Przedstawiciele PepsiCo podkreślają jednak, że traktują te wydatki jako ważną inwestycję w przyszłość, własną i całego otoczenia. Zmiany wiążą się z wysokimi kosztami, jednak jej rezultaty mają długofalowe znaczenie w skali globalnej. Obecnie rPET jest najdroższym recyklatem powstającym z tworzyw sztucznych. Wystarczy wspomnieć, że jego cena wzrosła z 1,9 zł do 4 zł za kilogram w okresie od 2019 do 2021 roku. Ceny nadal idą w górę. Obecnie w Europie, cena za 1 kg rPET wynosi ok. 7,5 zł**.

Nowe wyzwania i system kaucyjny

Chociaż Polska pozostaje w tyle za liderami recyklingu w Europie, takimi jak Norwegia czy Szwecja, planowane na październik 2025 roku wdrożenie systemu kaucyjnego ma potencjał znacząco poprawić odzyskiwanie surowców. 13 listopada ubiegłego roku, 11 kluczowych producentów napojów zawiązało koalicję i utworzyło Krajowy System Kaucyjny (Kaucja.pl). Ma on zamknąć obieg opakowań i zapewnić odpowiednią ilość surowca do produkcji rPET. Jego głównym celem będzie wsparcie technologiczne i logistyczne dla różnych punktów handlowych, od dużych sieci po mniejsze sklepy. PepsiCo aktywnie wspiera ten proces, będąc członkiem założycielem oraz akcjonariuszem.

* Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUP), Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl, https://www.gov.pl/web/klimat/produkty-jednorazowego-uzytku-z-tworzyw-sztucznych-sup

** Indeks cen rPET, businessanalytiq, https://businessanalytiq.com/procurementanalytics/index/rpet-food-grade-price-index/

