PGE chce wydawać 4 mld zł rocznie na inwestycje w sieci

Grupa PGE zwiększyła dwukrotnie wydatki na rozbudowę, modernizację i digitalizację sieci dystrybucyjnej, wynoszą one średnio 4 mld zł rocznie. Grupa chce utrzymać ten poziom inwestycji w kolejnych latach, by dostosowywać sieci do nowych warunków i rosnących potrzeb ze strony klientów – mówi Marcin Laskowski, wiceprezes ds. regulacji PGE.