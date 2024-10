Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) poinformowała, że doszło do wycieku informacji poufnych. Spółka zapowiada ochronę swoich interesów, co może być zapowiedzią kroków prawnych, a być może także wniosków do prokuratury. Kto mógł dopuścić się wycieku tych informacji? Ślad prowadzi do rady nadzorczej.