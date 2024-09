Materiał powstał we współpracy z LPP

Zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem przesuwają się do centrum zainteresowania firm. Jednak następuje to o wiele za wolno. Dlatego unijni regulatorzy, eksperci ds. zrównoważonego rozwoju, ale i same firmy przyznają, że realną transformację biznesu według zasad ESG są regulacje, takie jak choćby dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Jej zapisy weszły w życie w 2023 r., a od 2025 r. będzie obejmować kolejne grupy firm, co skutecznie wymusi strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju.

I choć nowe regulacje obejmują początkowo tylko największe przedsiębiorstwa, to aby wypełnić wymogi dotyczące raportowania danych z całego łańcucha dostaw, będą one wymagać wyliczania emisji także od mniejszych firm – swoich dostawców.

Wyzwania związane z tymi działaniami znajdą się w centrum uwagi uczestników debaty „Zarządzanie łańcuchami dostaw”, która odbędzie się 2 października w Katowicach, w pierwszym dniu konferencji PRECOP, organizowanej przed Szczytem Klimatycznym ONZ COP29.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się: Emisje podmiotów gospodarczych pochodzące z łańcucha dostaw – potencjał ich redukcji. Jak duże firmy mogą zarządzać łańcuchem dostaw, by zmniejszać ślad węglowy usług i produktów? Rola współpracy i komunikacji. Skuteczne zarządzanie emisjami powstającymi poza firmą. Dobre praktyki i standardy. Zależności i współpraca. Wyzwania i korzyści.

W gronie panelistów, którzy będą dyskutować o tej tematyce i dzielić się doświadczeniami swoich organizacji, znajdzie się również Aleksandra Kędziora, starsza specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP. Początek debaty o godzinie 13.45.

